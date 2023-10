Les humains rendent la Terre plus salée

En bref — Quotidien

Les activités humaines perturbent jusqu’au cycle du sel, selon une étude publiée le 31 octobre dans la revue Nature Reviews Earth & Environment. Elles rendent le sol, l’eau douce et même l’air de la Terre plus salés, ce qui pourrait constituer une « menace existentielle », estiment les chercheurs dans cette étude pilotée par l’Université du Maryland, aux États-Unis.

L’augmentation de la production et de l’utilisation du sel modifie en effet les équilibres naturels des ions sel dans les systèmes terrestres, provoquant ce que les scientifiques nomment « syndrome de salinisation de l’eau douce ». Normalement, le cycle naturel du sel se fait très lentement via des processus géologiques et hydrologiques qui amènent différents sels à la surface de la Terre.

Le problème des sels de voirie pointé du doigt

Mais les activités humaines, comme l’exploitation minière et l’aménagement du territoire, accélèrent rapidement ce cycle naturel. En outre, l’agriculture, la construction ou encore le traitement de l’eau et des routes peuvent intensifier la salinisation, ce qui nuit à la biodiversité et peut rendre l’eau potable impropre à la consommation dans certains cas. « L’élimination du sel de l’eau nécessite beaucoup d’énergie et coûte cher, et le sous-produit de la saumure que vous obtenez est plus salé que l’eau de mer et ne peut pas être facilement éliminé », a déclaré Sujay Kaushal, principal auteur de l’étude.

Les chercheurs alertent notamment sur les sels utilisés pour la voirie dont les effets seraient très important aux États-Unis. Ils représenteraient 44 % de la consommation de sel dans le pays entre 2013 et 2017. Leur présence pourrait provoquer une concentration de sel dans les bassins versants. Sujay Kaushal a ainsi recommandé de limiter ces sels de voirie ou d’utiliser des alternatives. Plusieurs villes américaines auraient commencé à traiter les routes glacées et enneigées avec du jus de betterave.

