Les risques de la méthanisation en Bretagne, l’enquête de Splann !

En quelques années, la Bretagne s’est couverte de dômes verts. 186 méthaniseurs, capables de transformer des matières organiques en gaz, parsèment aujourd’hui la campagne. Le média d’investigation breton Splann ! publie, à partir du mardi 13 septembre, une longue enquête en quatre volets sur cette source d’énergie en plein boom, mais pas si propre.

« De fréquents accidents rappellent que cette technologie n’est pas sans risque pour l’environnement, rappelle Splann !. Et toutes les interrogations ne sont pas levées en matière sanitaire. » En 2019, Reporterre avait déjà enquêté sur cette pratique, qui comporte des risques pour les sols, les eaux autant que pour l’avenir du monde agricole.

Carte des méthaniseurs inventoriés en 2022 en Bretagne. Voir la carte interactive. © Splann !

Trois ans plus tard, la méthanisation continue de gagner du terrain, avec le soutien de l’État qui souhaite diversifier la production énergétique du pays. À quel prix pour l’environnement, la santé, la production alimentaire et les agriculteurs eux-mêmes ? Telle est la question, soulevée par Splann !. Vous pouvez lire le premier volet de l’enquête, consacré au manque de contrôles et de réglementation, sur le site du média breton. Reporterre publiera mercredi 14 septembre le deuxième volet, intitulé : « La bataille du gaz laisse les agriculteurs sur le carreau ».

