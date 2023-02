Les ventes de voitures électriques battent des records en Europe

En bref — Transports

L’arrivée progressive des zones à faibles émissions (ZFE), et l’angoisse des conducteurs de voir leur véhicule mis au rebut, aurait-elle déjà des conséquences sur le marché de l’automobile ? Une chose est sûre, les ventes de voitures électriques battent des records au sein de l’Union européenne. En 2022, plus de 1,1 million de véhicules à batterie y ont été achetés en 2022, ce qui représente 12,1 % des ventes du secteur.

Dévoilés le 1er février par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), ces chiffres marquent une nette augmentation de la part de l’électrique dans le marché. En comparaison, celle-ci s’élevait à 9,1 % en 2021 et ne dépassait même pas les 2 % en 2019.

À la peine depuis le Covid-19, le secteur de l’automobile semble donc connaître un second souffle grâce à ces nouveaux véhicules. L’Allemagne, la Suède et la Belgique figurent parmi les pays où l’électrique enregistre un franc succès… mais la Norvège reste sur le trône : l’an passé, 4 voitures neuves sur 5 vendues dans le pays scandinave étaient électriques.

En parallèle, les hybrides non rechargeables poursuivent leur ascension (+8,4 %) et constituent aujourd’hui 22,6 % des ventes globales. Quant aux carburants essence et diesel, ceux-ci ont continué « à perdre du terrain, écrit l’association. Cependant, combinés, ils représentaient encore plus de la moitié des ventes de voitures dans l’UE en 2022. »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Voitures électriques : petites, elles peuvent être écolos