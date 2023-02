Les zones à faibles émissions, une stratégie pas si écologique

ZFE

« Encore une mesure pro-automobile ! » L’économiste et urbaniste Frédéric Héran ne décolère pas. Avec l’instauration des zones à faibles émissions (ZFE), le gouvernement prône une « mobilité fondée sur le tout-voiture et le tout-camion », estime-t-il. Ces ZFE visent pourtant à réduire drastiquement l’usage de la voiture dans les grands centres urbains. Quarante-trois agglomérations sont concernées et devront progressivement interdire, suivant le calendrier de leur choix, l’accès du centre-ville aux véhicules les plus polluants.

La mesure détaillée successivement dans les lois d’Orientation des mobilités et Climat & Résilience a un motif sanitaire : la réduction de la circulation doit permettre d’améliorer la qualité de l’air de nos villes. Car la France n’est pas bonne élève en la matière.

De nombreuses métropoles françaises connaissent des taux beaucoup trop élevés de particules fines. © Emmanuel Clévenot / Reporterre

Selon les directives européennes, les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 — deux composés principalement émis lors de la combustion du diesel — ne doivent pas dépasser respectivement 40 µg/m³ de moyenne sur l’année et 30 µg/m³. Or, en 2021, 27 agglomérations françaises ont dépassé les seuils réglementaires, dont Paris, Rouen, Lyon, Marseille et Toulouse pour le NO2 et la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte pour les PM10.

Pour faire baisser rapidement la pollution urbaine, le gouvernement mise donc sur la mise en place des ZFE. Avec un calendrier serré, et des critères stricts. Selon l’expert en mobilité de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) Louis-Pierre Geffray, près de dix millions de véhicules seront concernés.

En route vers l’électrique

Pour aider les Français à s’adapter au plus vite — et répondre au mécontentement croissant —, le gouvernement multiplie les dispositifs d’accompagnement à l’achat d’une voiture « propre » : aides à la conversion, bonus écologique, prêt à taux zéro.

L’objectif : passer d’un parc automobile thermique à un parc auto électrique le plus vite possible. Au risque de délocaliser les émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’une flotte conséquente de véhicules neufs, de mettre au rebut quantité de véhicules devenues obsolètes et d’exacerber les fractures sociales qui ont fait naître les Gilets jaunes il y a quatre ans.

Un simple renouvellement du parc automobile ne résoudrait en rien le déferlement de voitures sur les villes. © Pierre-Olivier Chaput / Reporterre

Devant cette stratégie du tout-voiture, Frédéric Héran dénonce l’absence de réflexion générale sur l’avenir de nos mobilités. Quid des transports collectifs et des mobilités douces ? Et d’une manière générale, devra-t-on se déplacer autant dans un monde en proie au chaos climatique ? Ne peut-on pas imaginer une ville plus résiliente, plus inclusive qui rénove notre façon de vivre et réduit les distances que nous parcourons chaque jour ?

En France, 13,3 millions de personnes se trouvent déjà en « précarité mobilité », soit le quart de la population française (27,6 %). Parmi eux, 3,7 millions ne gagnent pas suffisamment d’argent pour couvrir leurs frais d’essence. 4,3 millions de personnes ont de longues distances à parcourir, ne disposent pas d’alternatives à la voiture ou possèdent des véhicules vieillissants. Et 4,3 millions ne possèdent ni moyen de transport individuel (deux-roues ou voiture) ni abonnement aux transports en commun.

« La voiture électrique reste un mode de transport relativement élitiste »

« La voiture électrique reste un mode de transport élitiste », confirme Camille Defard, de l’institut Jacques Delors. Le reste à charge — de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’euros — reste inabordable pour de nombreux ménages. » En outre, les modèles électriques sont souvent volumineux.

Conséquence : leur pertinence environnementale est à relativiser car, sur l’ensemble de leur cycle de vie, seuls les modèles de taille modeste sont plus écologiques que les véhicules thermiques. « La situation des ZFE est paradoxale : la pollution diminue localement, mais la pression climatique augmente ailleurs », résume la porte-parole d’Alternatiba Marseille, Florence Joly.

Pour les constructeurs automobiles en revanche, la mesure est une aubaine. D’ici 2025, « un quart à un tiers de la flotte automobile française ne pourra plus entrer dans les ZFE et devra être remplacée », a évalué Pierre-Louis Geffray. Soit dix millions de véhicules.

Avec les ZFE , il s’agit plus d’avoir des voitures moins polluantes en ville que de réduire le nombre de voitures utilisées. © Pierre-Olivier Chaput / Reporterre

Avec 1,5 à 2 millions de véhicules neufs vendus chaque année, l’industrie automobile française a au moins cinq belles années devant elle. Une perspective largement soutenue par l’État qui prévoit de dépenser 1,3 milliard d’euros en 2023 pour l’aide à la conversion thermique vers électrique. Une subvention qui s’ajoute aux 8 milliards d’euros perçus en 2020 pour soutenir le secteur lors de la crise sanitaire.

Pour tenter de convaincre du bien-fondé de son soutien au secteur, le gouvernement planche avec les constructeurs sur une offre de voiture électrique en location que les Français pourraient utiliser pour une centaine d’euros par mois. Problème : le secteur rechigne à développer ces petits modèles, moins rentables - mais pas leurs concurrents chinois.

Sortir du modèle du tout-voiture

Face à ces mesures, Frédéric Héran appelle au développement de politiques des transports plus cohérentes : « Il faut réduire les déplacements des autos et en même temps encourager les modes alternatifs à la voiture, insiste-t-il. La ZFE est une mesure sectorielle qui n’incite qu’à l’amélioration technique des véhicules et passe sous silence tout le reste. »

Pour que la mesure soit juste, les alternatives et la concertation locale sont indispensables. Une fois les besoins identifiés, charge aux collectivités d’adapter l’offre (TER, tram, bus, métro, pistes cyclables, trottinettes, etc.) et les mesures d’accompagnement (dérogations, financements des transports en commun).

Le renforcement des transorts en commun est un prérequis pour des ZFE plus justes socialement. © Pierre-Olivier Chaput / Reporterre

Au niveau régional, le Conseil d’orientation des infrastructures recommande le développement du ferroviaire sur lequel un « effort conséquent est impératif » alors que les moyens prévus dans le budget de l’État sont insuffisants. À l’échelle locale, la densification et la diversification des offres de transports collectifs sont primordiales.

Selon l’historien à l’université Paris-La Sorbonne Mathieu Flonneau, spécialiste de l’automobilisme, les collectivités territoriales ont eu tendance a délaisser les transports publics dans leur planification urbaine. De ce fait, faute d’investissements, les bus et les métros sont souvent vieillissants, les incidents techniques récurrents et les fréquences insuffisantes pour satisfaire les usagers. Résultat : ils souffrent « d’une image négative ». Mais « ils existent déjà et sont les seuls à pouvoir proposer une alternative au tout voiture, avec la capacité de transporter au moins autant de personnes, insiste-t-il.

En outre, la crise sanitaire a détourné les usagers vers d’autres modes de transport ou les a poussés au télétravail. Résultat : le secteur est aujourd’hui moins concurrentiel et rentable et les aides de l’État restent faibles, la main étant laissée aux métropoles.

Le vélo toujours à la traîne

« Il y a une exaltation de l’hyperindividualisme des transports. On cherche à faire croire que le bus ou le métro sont dépassés », déplore l’historien. Les villes misent aujourd’hui sur de nouveaux modes de transports alternatifs « plus ludiques » : le vélo en libre partage et les trottinettes électriques.

Le vélo représente une « offre de mobilité active » judicieuse alors que plus de la moitié des Français utilisent leur véhicule pour aller travailler à moins de deux kilomètres de chez eux. Paris par exemple a pérennisé les pistes cyclables provisoires destinées à désengorger les transports en commun lors de la crise sanitaire. Bordeaux a développé de nouveaux parcours, et en 2022, le trafic à vélo y a bondi de 75 % sur les grands boulevards. Mais globalement, les moyens sont insuffisants.

La place du vélo, au cœur des mobilités douces, apparaît encore comme fragile et secondaire. © Pierre-Olivier Chaput / Reporterre

Selon l’Institute for climate economics, il faudrait investir plus d’un milliard d’euros supplémentaires par an pour atteindre une part de 9 % de mobilité par vélo à l’horizon 2024, comme préconisé par la Stratégie nationale bas carbone.

Annoncé avec force communication à l’automne, le plan vélo doté d’une enveloppe de 250 millions avance lui aussi au ralenti, ont récemment dénoncé les associations du secteur.

« Il y a un problème d’accès à la ville »

Dans les grandes métropoles, il existe un risque d’exclusion des populations rurales ou périurbaines, car les villes se sont développées au 20e siècle en fonction de la voiture. « Il y a un problème d’accès au travail, aux loisirs, aux commerces alimentaires, aux services publiques ou ceux essentiels de santé tout simplement, sans voiture, explique Camille Defard. Les Gilets jaunes n’étaient pas opposés au prix du carbone ou à l’action climatique en soi, mais ils refusaient une politique climatique socialement injuste. »

Il faudrait donc aussi envisager le problème en sens inverse, et repenser la ville pour redynamiser les lieux d’habitation : réintégrer les commerces, les entreprises, les services au cœur de la ville. Frédéric Héran est confiant : la situation pourrait s’inverser.

Mobilité équitable

En outre, il faut réinterroger notre usage intensif des transports et envisager de moins se déplacer. À propos d’une note publiée par TDIE, l’économiste Yves Crozet, professeur émérite à Sciences-Po Lyon, estime que les objectifs de réduction des émissions de carbone du secteur des transports imposent de revoir le modèle du « droit individuel à la mobilité » et, en particulier, les habitudes de déplacement automobile.

Pour le spécialiste, se déplacer librement et facilement est aujourd’hui considérée comme un bien commun. Cependant, la mobilité ne restera une liberté individuelle qu’à la condition que toute la population y ait un accès égalitaire, et que celle-ci ne grève pas l’avenir des générations futures.

