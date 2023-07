Zones à faibles émissions : le gouvernement recule

En bref — Transports

Sur les zones à faibles émissions (ZFE), le gouvernement a décidé de reculer. Suite à un second comité ministériel consacré à ce dossier, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé un allègement des restrictions de circulation dans certains territoires français pour se concentrer sur les cinq métropoles les plus polluées.

Aujourd’hui, onze métropoles disposent d’une ZFE (Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Etienne) à la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019. Mais ces métropoles ne représentent pas une « seule et même réalité », a estimé Christophe Béchu, puisque certaines dépassent les seuils réglementaires français d’exposition annuelle au dioxyde d’azote (40 microgrammes par mètre cube d’air), et d’autres non.

La « mort annoncée des ZFE »

Cinq agglomérations sont hors des clous : Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen. Pour le ministère de la Transition écologique, elles sont considérées comme des « territoires ZFE » et devront poursuivre le durcissement de la circulation. Elles devront l’interdire, au 1er janvier 2024, aux voitures diesel de plus de 18 ans (Crit’Air 4), puis aux véhicules diesel de plus de 14 ans et aux voitures essence de plus de 19 ans (Crit’Air 3) un an plus tard. Pour les six autres métropoles, ces échéances ne s’appliqueront plus.

Pour le journaliste Olivier Razemon, spécialisé dans l’actualité des transports, cette annonce est la « mort annoncée des ZFE », a-t-il écrit sur Twitter. « En France, l’État adore les mesures régimentaires et inapplicables qu’il détricote ensuite sous la pression. »

