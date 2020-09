Lubrizol, Beyrouth... Face aux dangers industriels, vive l’auto-défense populaire

La liste des signataires de cette tribune se trouve en fin de texte.

Aujourd’hui, dans l’Hexagone et en Outre-mer, il y a 500.000 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces ICPE présentent des risques d’incendie, d’explosion ou de pollution, qui peuvent se cumuler les uns aux autres et sont aggravés par la crise économique, le réchauffement climatique, la multiplication des sécheresses, l’intensification des tempêtes, jusqu’à des failles sismiques qui semblent se réactiver. Or, sur ces 500.000 sites, usines, fermes ou entrepôts, seulement 41.000 sont soumis à une réglementation et à des inspections spécifiques. Les 459.000 sites restants échappent à toute inspection et leurs données ne sont pas publiques.

C’est donc un énorme scandale puisqu’on peut vivre à côté de sites aussi dangereux sans même le savoir. Ainsi, d’après l’enquête parlementaire, à Rouen, le 26 septembre 2019, le site de l’entreprise Normandie Logistique qui pourrait être à l’origine du départ de feu chez Lubrizol, classée Seveso, fait partie de ces 459.000 sites non inspectés. Partout de tels effets dominos peuvent se répéter.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est temps de se mobiliser concrètement pour :

produire un savoir populaire des dangers industriels et technologiques,

empêcher l’allègement de la réglementation qui permettrait l’implantation dans des conditions inacceptables de nouveaux sites industriels tels que les 78 annoncés par le gouvernement en juillet 2020,

agir pour supprimer les activités industrielles dangereuses remplaçables immédiatement,

réduire et surveiller celles dont nous ne pouvons pas nous passer dans un premier temps.

Nous n’avons pas besoin des engrais à base de nitrate d’ammonium, dont l’agroindustrie française raffole (8 % de la consommation mondiale) qui sont à l’origine de l’accident de Beyrouth. Une alternative existe : l’agriculture biologique qui utilise des engrais naturels, à condition d’investir massivement dans la transition agricole.

Une cartographie contributive pour rendre visible ces sites dangereux

Pour ce faire, Notre maison brûle –- plateforme pour une auto-défense populaire face aux dangers industriels — sera l’outil de cette mobilisation pour rendre visibles ces sites dangereux aux yeux du grand public par une cartographie contributive. Nous devons montrer qu’il est possible de remplacer efficacement ces dangers, mais aussi que les ouvrier.es, les riverain.es et les générations futures ne sont pas condamné.es à travailler et à vivre dans un environnement dangereux pour toujours. Il est urgent de constituer un savoir populaire des dangers que le capitalisme nous fait subir au quotidien, pour éveiller nos esprits et se réapproprier nos terres face à l’emprise que les dangers industriels et technologiques font peser sur nos vies.

Des citoyens inquiets et en colère manifestent le 1er octobre 2019 à Rouen, six jours après l’incendie de Lubrizol.

Après Lubrizol, après Beyrouth, face à la situation de crise systémique en cours et aux dangers industriels qu’elle fait peser sur nous, habitant.e.s proche de sites dangereux, résident.e.s des quartiers populaires, travailleur.euses, Gilets jaunes, militant.e.s de l’écologie sociale, nous appelons à se réunir le samedi 26 septembre à 14 h, à l’occasion de l’anniversaire de la catastrophe de Lubrizol, en solidarité avec les Rouennais.e.s, devant les sites industriels dangereux autour de chez nous, pour lancer un réseau d’auto-défense populaire face aux dangers industriels et technologiques par l’enquête et l’action sur le terrain.

Pour être informé de la suite des actions à venir, n’hésitez pas à signer l’appel en écrivant à [email protected]

Si vous souhaitez créer un groupe local d’enquête, n’hésitez pas à lire le tutoriel de mobilisation, à vous inscrire sur la cartographie et à contacter la plateforme : [email protected]

Si vous souhaitez participer activement à l’auto-organisation de la plateforme, rendez-vous sur le canal Telegram

Premiers signataires :

Clémentine Autain, députée de La France Insoumise,

Julien Bayou, secrétaire national d’EELV,

Esther Benbassa, sénatrice d’EELV,

Eric Beynel, porte-parole de l’union syndicale Solidaires,

Dominique Bourg, philosophe et spécialiste de la pensée écologiste

Youcef Brakni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré,

Maxime Combes, économiste, porte-parole d’Attac,

Thomas Coutrot, économiste, membre d’Attac,

Laurence De Cock, essayiste et historienne,

Christophe Holleville, Union des victimes de Lubrizol,

Yannick Jadot, député européen d’EELV,

François Jarrige, historien des techniques,

Marjorie Ketters, membre d’Acides et de PEPS, gilet jaune de Pantin,

Guy Kulitza, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC),

Mathilde Larrère, historienne des révolutions,

Gérald Le Corre, responsable Santé Travail CGT Seine Maritime et animateur du collectif unitaire Lubrizol

Priscillia Ludosky, gilet jaune,

Odile Maurin, activiste contre le validisme, gilet jaune et élue d’opposition,

Jean-Luc Mélenchon, député de La France Insoumise,

Claire Monod, coordinatrice nationale de Génération-s,

Corinne Morel Darleux, conseillère régionale RCES en Auvergne Rhone Alpes,

Danièle Obono, députée de La France Insoumise,

Fatima Ouassak, politologue, cofondatrice du collectif Front de mères, membre du CNNR,

Mathilde Panot, députée de La France Insoumise,

Eric Piolle, maire de Grenoble EELV,

Paul Poulain, co-fondateur d’Emancipation Collective,

Christine Poupin, NPA

Philippe Poutou, NPA

Geneviève Pruvost, chargée de recherche au CNRS, sociologue du genre, du travail et des alternatives écologiques,

Anne-Claire Rafflegeau, infirmière du collectif Inter-Urgences,

François Ruffin, député de La France Insoumise,

Anne-Laure Sablé, Amis de la Terre,

Isabelle Saporta, journaliste d’investigation,

Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement,

Pablo Servigne, théoricien de l’effondrement, membre du CNNR,

Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé,

Sezin Topcu, chercheuse au CNRS, historienne et sociologue des sciences,

Marie Toussaint, députée européenne d’EELV,

Kevin Vacher, membre du collectif du 5 Novembre – Marseille.

Organisations :

Alerte Pesticides Haut Garonne

Alternatiba Marseille

Alternatives et Autogestion

Amis de la Terre

ANV-COP 21 68

ANV-COP21 Marseille

Association des Sinistrés de Lubrizol

Association Dongeoise des zones à risques et du PPRT (ADZRP)

Association Henri Pézerat Santé-Travail-Environnement

Asso Retrouvons le Nord de la Gare du Nord (RNGN)

Attac France

Attac 68

Ban Asbestos France

Chaudron des alternatives

Climat Social

CNNR

Collectif Vietnam-Dioxine

Collectif unitaire Lubrizol

Désobéissance Ecolo Paris

EELV

Enseignant-es pour la planète

Extinction Rebellion France

Extinction Rebellion Marseille

Extinction Rebellion Mulhouse

Extinction Rebellion Pantin

Emancipation Collective

France Nature Environnement

Gauche Démocratique et Sociale

Génération.s

Il est encore temps

L’Affaire du siècle

La France Insoumise

Les Amis de la Terre - France

Les jeunes écologistes

On est prêt

Partager c’est sympa

Notre affaire à tous

NPA

Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)

Printemps Écologique

RUCSA (Réseau d’Urgence Climatique et Social Sud Alsace)

Savoir 73

Sortir du nucléaire

Stop Monsanto-Bayer et l’agrochimie

Technologos

The Green Global Project

Union Syndicale Solidaire

Youth for Climate Lyon

Youth for Climate Rennes

Signataires :

Samyr Addou, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Anna Agueb-Porterie, Emancipation Collective Paris

Neige Arnaud, Emancipation Collective Nantes

Catherine Arnaud - psy du travail - proche de victime de lubrizol

Manon Aubry, députée européenne de La France Insoumise

Clémentine Autain, députée de La France Insoumise

Julien Baldassarra, chargé de campagne pour le réseau Sortir du nucléaire

Benjamin Ball, organisateur de communautés

Ludivine Bantigny, historienne, spécialiste de l’histoire de Mai 68 et du contingent lors de la guerre d’Algérie

Matthieu Bareyre, réalisateur de « L’Époque »

Francine Bavay, PEPS

Julien Bayou, secrétaire national d’EELV

Esther Benbassa, sénatrice d’EELV

Jean-Michel Beregovoy (EELV) adjoint à la ville résiliente, à la transition écologique, à la nature en ville et à la santé environnementale de la ville de ROUEN

Ugo Bernalicis, député de La France Insoumise

Olivier Besancenot, NPA

Eric Beynel porte-parole de l’union syndicale Solidaires

Maxime Blondeau - Printemps Écologique

Ludovic Bonduel, Chercheur-doctorant en Science politique

Yoann Bordage, Les Citoyen(ne)s Autonome

Benoit Borrits, économiste

Dominique Bourg, philosophe et spécialiste de la pensée écologiste

Bruno Bouta, Acides Dunkerque

Youcef Brakni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré

Juan Branco, avocat

Hugues-Olivier Brillouin, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Angela Brito, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Catherine Candelier, conseillère municipale EELV de Sèvres 92

Marco Candore, auteur, comédien

Agnès Catoire, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Florence Cerbaï, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes, EELV/ groupe RCES

Leila Chaibi, députée européenne de La France Insoumise

Philippe Chamaret, président de l’Institut écocitoyen

Samuel Churin, acteur, Coordination des Intermittents et Précaires, CNNR

Éric Coquerel, député de La France Insoumise

Alexis Corbière, député de La France Insoumise

Sergio Coronado, ancien député Français, PEPS

Thomas Coutrot, économiste, membre d’Attac

Ben Cramer, polémologue

Maxime Combes, économiste, porte-parole d’Attac,

Pierre Concialdi, économiste

Camille Courjault, Emancipation Collective Paris

Corinne Morel Darleux, conseillère régionale RCES en Auvergne Rhone Alpes

Simon De Carvalho, président de l’association des Sinistrés de Lubrizol

Laurence De Cock, essayiste et historienne

Jean-Luc Debard, Alternatives et Autogestion, PEPS 13

Christine Delliaux, Gilet jaune Commercy

Emmanuel Dockès, professeur agrégé de droit français spécialiste de droit du travail

Gregory Doucet, maire de Lyon EELV

Veronique Dubarry - Sud Centrale Solidaires

Dominique Dufumier, maire adjoint en charge de la transition écologique, sur la commune de Fosses (98470)

Virginie Dupeyroux, auteure de "Amiante et mensonge : notre perpétuité" / Ban Asbestos France

Fatima El Khili (EELV) adjointe à l’Urbanisme et au patrimoine bâti de la ville de Rouen.

Vita Evenat, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Jean Fauché, Alternatives et Autogestion, PEPS 81

Caroline Fiat, députée de La France Insoumise

Gérard Filoche, GDS

Fabrice Flipo, professeur de philosophie politique et sociale

Florence Fouet, Emancipation Collective Lille

Yves Frémion, écrivain, PEPS

Jean-Baptiste Fressoz, historien, chercheur au CNRS

Stéphane Godard, conseiller municipal de Montataire (60), EELV

Guillaume Gontard, sénateur d’EELV

Kévin Gouey, The Green Global Project

Fabienne Grebert, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes RCES

Aneth Hembert, co-secrétaire fédérale des Jeunes Ecologistes

Claude Herlet, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Christophe Holleville, Union des victimes de Lubrizol

Yannick Jadot, député européen d’EELV

François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine

Marjorie Ketters, Acides, PEPS, gilet jaune de Pantin

Djino Kisito Ndinga, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Guy Kulitza, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Bastien Lachaud, député de La France Insoumise

Annie Lahmer, conseillère Régionale d’IdF d’EELV

Myriam Laïdouni-Denis, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes, EELV/ groupe RCES

Aurore Lalucq députée européenne de Place Publique

Xavier Ricard Lanata, cofondateur de la revue Terrestres

Michel Larive, député de La France Insoumise

Mathilde Larrère, historienne des révolutions

Bruno Leclerc, président de l’union des victimes de Lubrizol

Gérald Le Corre, responsable Santé Travail CGT Seine Maritime et animateur du collectif unitaire Lubrizol

Arthur Ledard, militant à Bordeaux

Claire Lejeune, EELV, Rassemblement des Jeunes de Gauche

Eliott Lepers, directeur de l’ONG le mouvement

Isabelle Loodts, journaliste et réalisatrice

Elise Lowy, Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)

Priscillia Ludosky, gilet jaune

Noël Mamère, ancien député

Matthias Martin-Chave, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Gilles Martinet, enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Cergy-Pontoise, Facs et Labo en lutte

Stéphane Martot (EELV) conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation sociale et à l’économie circulaire de la ville de ROUEN.

Pat Maupin, militant à Bordeaux

Odile Maurin, activiste contre le validisme, gilet jaune et élue d’opposition,

Jean-Luc Mélenchon, député de La France Insoumise

Claire Monod, Conseillère régionale IdF, Coordinatrice nationale de Génération.s

Bénédicte Monville, Conseillère régionale IDF (groupe Alternative Ecologiste et Social), PEPS

Régis Moulard, militant de quartier à Chambéry

Laurent Mucchielli, sociologue

Julie Nicolas, conseillère municipale Lille d’EELV

Sylvie Nony, Alerte pesticides Haute Gironde

Danièle Obono, députée de La France Insoumise

Younous Omarjee, député européen de La France Insoumise

Fatima Ouassak, politologue, cofondatrice du collectif Front de mères

Mathilde Panot, députée de La France Insoumise

Jean-Luc Pasquinet, coordinateur Technologos

Anne-Sophie Pelletier, députée européenne de La France Insoumise

Olivier Pesci, association de défense de la baie de Saint-Brieuc

Eric Piolle, maire de Grenoble EELV

Antoine Poulain, co-fondateur d’Emancipation Collective

Paul Poulain, co-fondateur d’Emancipation Collective

Christine Poupin, NPA

Philippe Poutou, NPA

Loïc Prud’homme, député de La France Insoumise

Geneviève Pruvost, chargée de recherche au CNRS, sociologue du genre, du travail et des alternatives écologiques

Adrien Quatennens, député de La France Insoumise

Anne-Claire Rafflegeau, infirmière, Collectif Inter-urgences

Jean-Hugues Ratenon, député de La France Insoumise

Muriel Ressiguier, députée de La France Insoumise

Sabine Rubin, députée de La France Insoumise

Anne-Laure Sablé - Amis de la Terre

Chloé Sagaspe, bureau EELV, déléguée jeunesse et climat

Patricia Samoun, citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Isabelle Saporta, journaliste d’investigation

Éva Sas, porte parole EELV

Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement

Pablo Servigne, théoricien de l’effondrement, membre du CNNR

Agnès Sinaï, journaliste, essayiste et enseignante

Laura Slimani maire adjointe en charge de la démocratie participative à Rouen

Jean-Marc Soubeste, conseiller municipal à La Rochelle d’EELV

Julien Talpin, chercheur en science politique au CNRS

Daniel Tanuro, militant écosocialiste, auteur de "Trop tard pour être pessimistes"

Bénédicte Taurine, députée de La France Insoumise

Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé

François Thiollet, délégué au projet EELV

Zaïa Thomas, citoyenne de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Rachel Tiné Castel, citoyenne de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC)

Sezin Topcu, chercheuse au CNRS, historienne et sociologue des sciences

Marie Toussaint, députée européenne d’EELV

Sarah Trichet-Allaire, élue d’opposition à St Nazaire (44), EELV

Kevin Vacher, membre du collectif du 5 Novembre - Marseille

Victor Vauquois, Partager c’est sympa

Katy Vuylsteker, Présidente du groupe écologiste à Tourcoing, EELV

Nathanaël Wallenhorst, enseignant-chercheur en Sciences de l’environnement