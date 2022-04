Macron-Le Pen : on a comparé les programmes

Présidentielle

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, aucun des deux ? Pour savoir pour qui voter le 24 avril, au second tour de la présidentielle, Reporterre a comparé les programmes des deux candidats encore en lice.

Dimanche 24 avril, les Françaises et Français seront appelés à se rendre aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Ce dernier aura la main sur plusieurs enjeux cruciaux : mettre la France sur la voie de la neutralité carbone, enrayer le déclin massif de la vie sauvage, accueillir dignement les exilés, défendre les droits des femmes ou encore lutter contre les inégalités économiques.

Pour vous aider à faire votre choix, Reporterre a comparé les programmes des deux candidats au second tour, Emmanuel Macron (La République en marche) et Marine Le Pen (Rassemblement national).

Cette infographie intègre douze thématiques recouvrant les enjeux du climat et de la biodiversité, mais également des migrations, des libertés, de la fiscalité et du bien-être animal. Nous avons identifié trois mesures phares par thématique et analysé, à l’aide d’associations, leur portée.

• Comparateur de programmes :