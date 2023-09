En bref — Santé

La marque de soda Oasis se paie le rappeur Jul pour vanter ses boissons, Coca-Cola crée une canette avec la chanteuse Rosalía, Kinder (Ferrero) développe une app’ à télécharger, les chips Monster Munch s’incrustent dans le jeu Minecraft… Dans une nouvelle enquête publiée le 13 septembre, l’ONG Foodwatch tire la sonnette d’alarme : « Gaver les enfants à coup de marketing pour la malbouffe est totalement irresponsable. »

En France, rappelle l’ONG, 1 enfant sur 6 âgés de 6 à 17 ans est en surpoids ou obèse et le restera vraisemblablement à l’âge adulte. Et « non, ce n’est pas la faute des parents. On a totalement perdu le contrôle », insiste Foodwatch.

Sodas, biscuits, snacks… L’ONG a passé au peigne fin 228 produits ciblant les enfants avec leur marketing. Résultat désastreux : près de 9 sur 10 produits ne devraient pas être autorisés à faire du marketing ciblant les enfants tant ils sont hors des clous d’un point de vue nutritionnel.

« Les géants de la malbouffe n’hésitent pas à élaborer des stratégies à la limite de la manipulation afin de s’immiscer au sein des familles, dénonce Audrey Morice, chargée de campagnes, dans un communiqué. Depuis des années, le gouvernement a décidé de faire confiance aux industriels. De toute évidence, ça ne marche pas : les engagements volontaires des industriels, la sacro-sainte autorégulation, c’est du vent. »

L’ONG réclame donc un encadrement plus strict des pratiques marketing ciblant les plus jeunes. Elle compte interpeller les parlementaires et a lancé une pétition pour soutenir son action.

