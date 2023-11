Méga-église en Ardèche : la justice suspend les travaux

En bref — Écologie et spiritualité

Le projet de méga-église à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) a du plomb dans l’aile. Lundi 6 novembre, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné la suspension des travaux, se réjouit le collectif Les ami.e.s de la Bourge dans un communiqué.

La construction de ce complexe religieux, qui entraînerait l’artificialisation d’1,5 hectare de terres, ne pourra reprendre qu’à l’obtention d’une dérogation à la destruction de la Réséda de Jacquin, une plante protégée dont la présence a été constatée sur le site où doivent être construite une église de 3 500 places, des logements et un parking. La justice ordonne également aux porteurs du projet, la Famille missionnaire de Notre-Dame, de réaliser « sans délai » une évaluation des incidences sur cette espèce.

Cette décision judiciaire marque un nouveau rebondissement dans l’affaire de la méga-église de Saint-Pierre-de-Colombier. Des associations écologistes locales luttent depuis plus de quatre ans contre ce projet, jugé démesuré et écocide. Début octobre, la tension était montée entre religieux et opposants. Une bonne sœur avait notamment été filmée en train de plaquer au sol un militant écologiste qui tentait d’arrêter une pelleteuse.

Alors que nous faisons face à des défis environnementaux toujours plus pressants, nous espérons que vous partagez notre engagement pour une information claire et indépendante sur l’écologie. Nous sommes convaincus que l’accès à une information pour tous est primordial en ces temps d’urgence environnementale et sociale. C’est pourquoi notre travail, en accès libre, repose uniquement sur la générosité de personnes concernées et engagées comme vous. Votre précieuse aide permet à plus de 2 millions de personnes chaque mois de s’informer sur l’urgence environnementale, quelle que soit leur situation financière.

L’indépendance de Reporterre est sa force. Géré par une association à but non lucratif, le média n’est ni soutenu par des propriétaires milliardaires, ni par des actionnaires, et n’affiche aucune publicité.

Reporterre n’est et ne sera jamais à vendre. Notre but n’est pas de faire des profits ou de servir des intérêts particuliers, mais de mettre en lumière les enjeux écologiques. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Reportage — Luttes En Ardèche, on bétonne au nom de Dieu

Commentaires