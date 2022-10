MidCat : la France et l’Espagne se mettent d’accord pour un pipeline d’hydrogène

En bref — Énergie

Un tour de passe-passe ? Le MidCat, projet de gazoduc transpyrénéen entre la France et l’Espagne décrié par les écologistes, a été définitivement abandonné, jeudi 20 octobre… Pour être substitué par un projet de pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille. « On change le nom et le tracé. Mais l’objectif semble le même », estime Anna-Lena Rebaud, porte-parole de l’association Les Amis de la Terre.

Depuis plusieurs mois, Madrid et Berlin font pression sur Paris pour relancer le projet MidCat, déjà enterré en 2019. L’Espagne, dotée de grandes capacités de réception de gaz par la mer, mais mal connectée au réseau gazier européen, disait pouvoir ainsi augmenter ses importations par bateau pour fournir des pays comme l’Allemagne face à la pénurie actuelle. À terme, le tuyau devait servir pour l’hydrogène vert. Mais le président français, Emmanuel Macron, s’y opposait fermement, invoquant notamment la nécessité de sortir des énergies fossiles et l’opposition des écologistes.

La France, l’Espagne et le Portugal se sont mis d’accord sur une alternative : un « couloir d’énergie verte » pour faire circuler de l’hydrogène entre les trois pays, connectant la péninsule Ibérique au réseau gazier européen à travers l’Hexagone. Cela implique un nouveau pipeline entre Barcelone et Marseille, qui doit être « adapté [au transport] d’autres gaz renouvelables et d’une proportion limitée de gaz naturel, comme énergie temporaire de transition », indique le communiqué de presse émis jeudi.

Difficile, pour l’heure, de mesurer la différence avec le projet MidCat. « Ça reste un tuyau qui servira à envoyer du gaz fossile entre l’Espagne et la France sous prétexte qu’il transportera de l’hydrogène un jour. Et de gros travaux dans une zone extrêmement riche en biodiversité », note Anna-Lena Rebaud.

