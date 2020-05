« Mon jardin sans pétrole », le nouveau livre de la collection Reporterre

Mon jardin sans pétrole

Le jardin sans pétrole est le chemin d’une transformation. Ce qui n’était au départ qu’un simple besoin de trouver une respiration face au stress de la grande ville s’est mué, pour l’auteure, en connaissance du milieu et en philosophie de la vie, inspirée de l’observation des cycles naturels de l’eau, du sol, des plantes, des insectes, du ciel… Tous les week-ends, elle grimpe avec son vélo dans le RER pour aller prendre soin de quelques centaines de mètres carrés de légumes et de fruits, avec l’ambition de les cultiver de la manière la plus écologique possible.

Le livre expose sa démarche, que les apprentis jardiniers apprécieront avec bonheur. Ce n’est pourtant pas un énième livre de jardinage et de recettes, mais une expérience de résilience. Car « cultiver son jardin libère de la société de l’argent, du prêt à consommer et à jeter ». On y découvrira au fil des pages ce qu’est un écosystème nourricier et les multiples interactions inattendues qui s’y déroulent, et aussi comment cette expérience renouée avec la nature a transformé celle qui s’y est engagée.

Christine Laurent a été journaliste à Reporterre, Actuel, VSD . Elle est aujourd’hui chargée de mission au service des Espaces verts de la Ville de Paris et a déjà publié L’Herbier Vilmorin (Belin, 2015). Depuis 2014, elle anime sur le site Reporterre la « Chronique du jardin sans pétrole ».

Mon jardin sans pétrole , de Christine Laurent, éditions du Seuil, mai 2019, 128 p., 12 €.