Montée des eaux, la France n’est pas prête - l’enquête de Reporterre

Enquête — Eau, rivières, océans

Dans une enquête approfondie en quatre parties, Reporterre révèle l’ampleur de la montée des eaux sur les littoraux français, qui risque d’être plus importante que prévu selon les scientifiques. Comment élus et locaux s’y préparent-ils ? Un repli est-il inévitable ?

Des logements de Quiberville, en Normandie, face à l’eau menaçante. © Héloïse Leussier/Reporterre

Comme partout dans le monde, les littoraux français sont déjà affectés par la montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique. À quoi faut-il s’attendre, et comment notre pays s’y prépare-t-il, notamment dans les Hauts-de-France, au Havre, en Camargue et à Lacanau ? Enquête en quatre volets et avec une carte exclusive.

Lire l’article ici

Le parking et la plage autrefois reliés par cette passerelle près de Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, ont disparu. © Jean Jalbert/Tour du Valat

La montée du niveau de la mer risque d’être plus importante qu’anticipé il y a dix ans, avec des répercussions pour les littoraux du monde entier, dont ceux de la France. Les scientifiques prévoient différents scénarios, comme une érosion et des submersions plus fréquentes et des conséquences jusque dans l’intérieur des terres.

Lire l’article ici

Panneau annonçant une déviation en raison du risque d’éboulement sur les hauteurs de Dieppe, en Seine-Maritime. © Héloïse Leussier/Reporterre

Les installations en bord de mer vont devenir de plus en plus risquées à mesure que la mer monte et les littoraux s’érodent. Mais face à ces phénomènes, élus et habitants sont laissés dans l’expectative : aucune disposition juridique et financière ne permet d’envisager le repli. Un statu quo qui pourrait s’avérer dangereux.

Lire l’article ici

L’érosion due à la tempête Ciara et à la marée montante près d’un camping à Gouville-sur-Mer (Normandie), en 2020. © Lou Benoist/ AFP

Sur les littoraux urbanisés, on fait face à la montée des eaux en fixant le trait de côte afin de protéger les habitations et de maintenir les activités économiques. Pourtant, quelques projets français montrent qu’il est possible d’envisager les paysages autrement.

Lire l’article ici

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire

Après cet article Enquête — Climat Montée des eaux en France : les prévisions alarmantes des scientifiques