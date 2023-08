Ne prendre l’avion que quatre fois dans sa vie ? Quatre Français sur dix disent oui

En bref — Transports

Prendre l’avion quatre fois dans sa vie : l’idée fait son chemin. Cette mesure, proposée en mars dernier par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, serait acceptée par 41 % des Français interrogés, selon un sondage CSA pour Here, publié le 28 juillet. Et près de la moitié — 48 % des sondés — des 18-35 ans se disent favorables à l’instauration de ces quotas.

Plus globalement, près de deux personnes interrogées sur trois — 64 % des répondants — ont déclaré être prêts à réduire leur usage de l’avion à moyen terme pour des raisons environnementales. Cette part culmine à 72 % chez les moins de 35 ans, et à 77 % parmi les Français prenant l’avion.

Une pratique minoritaire et de luxe

S’envoyer en l’air (en cramant du kérosène) demeure un luxe de riches : 20 % des Français n’ont jamais pris l’avion. Et les cadres supérieurs volent 17 fois plus que les ouvriers, selon The Shift Project.

Pour rappel, 40 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique sont, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), directement liées à l’aviation.

Des résultats « historiques » pour Air France

Malgré ces bonnes intentions, déclarées par les sondés, le secteur aérien poursuit son envolée post restrictions sanitaires. Le 28 juillet, Air France-KLM a présenté des résultats « historiques », puisque l’entreprise a engrangé une marge « record » au deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires est en hausse de 25 %, à 13,9 milliards d’euros.

Même tableau sonnant et trébuchant chez Aéroports de Paris, Airbus ou British Airways. Comme le rappellent nos confrères de Contexte, Air France-KLM n’est pas seule à afficher de bons résultats grâce au retour des voyageurs et après avoir bénéficié d’une aide massive des pouvoirs publics.

