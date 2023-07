Nucléaire : la France équipe toujours les centrales russes

En bref — Nucléaire

La filière nucléaire continue de faire fi de la guerre en Ukraine. Dans un rapport rendu public le 18 juillet, les ONG Greenpeace France et Greenpeace Allemagne révèlent que les entreprises françaises Framatome, filiale d’EDF, et allemande Siemens Energy continuent de fournir technologies et savoir-faire à l’entreprise publique nucléaire russe Rosatom.

Selon les deux organisations, Framatome aurait conclu des contrats avec Rosatom pour la fourniture de systèmes de contrôle-commande pour des centrales nucléaires russes, ainsi que pour la modernisation des réacteurs existants et l’équipement des réacteurs actuellement en construction. Ces livraisons concernent aussi les projets de Rosatom basés à l’étranger, notamment en Hongrie et en Turquie.

« Jeu cynique »

« La France mène un lobby acharné au niveau européen afin de protéger les intérêts de la filière nucléaire et continuer son commerce nucléaire avec Rosatom, dénonce Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire à Greenpeace France. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, apporter un soutien technique à Rosatom pour la maintenance et la construction de centrales nucléaires est scandaleux. La France mène un jeu cynique en fermant les yeux sur sa contribution à l’effort de guerre russe. Il est urgent d’y mettre un terme. »

En mars, l’ONG Greenpeace France avait déjà dénoncé dans un rapport le triplement des importations françaises d’uranium enrichi en provenance de Russie en 2022, en plein conflit russo-ukrainien.

