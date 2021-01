Comment résister à l’éco-anxiété

Durée de lecture : 1 minute

Présentation du livre par son éditeur :

Gros coup de cafard : la narratrice et sa petite poule Cocotte ont fait de leur mieux pour mener la vie la plus écolo possible… et, pourtant, l’Amazonie flambe, les pôles fondent, les abeilles disparaissent et les politiques et industriels semblent s’en moquer. De cette impression d’impuissance naît un sentiment très contemporain : l’éco-anxiété. Quel sera le monde de demain ? Va-t-il s’effondrer ? Pourquoi personne ne réagit vraiment ? Sera-t-on contraint de manger Cocotte en nuggets pour survivre ?! Devant la panique de sa petite poule, la narratrice va chercher les solutions les plus efficaces à la déprime environnementale : développement personnel, actions individuelles, collectives… car si l’autodestruction est possible, la survie et l’harmonie sont également envisageables ! Nos héroïnes cheminent ainsi vers une vie plus paisible, en agissant sur le réel, mais aussi en acceptant de n’être pas responsables de tout.

Mis en scène avec humour, les conseils pratiques d’Élise Rousseau nous permettront de rester sereins dans la tempête.

Élise Rousseau a travaillé plusieurs années dans le milieu de la protection de la nature avant de devenir journaliste. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur la nature et les chevaux.

L’éco-anxiété ne passera pas par moi ! d’Élise Rousseau, aux éditions Delachaud et Niestlé, octobre 2020, 96 p., 15,90 €.

