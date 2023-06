Plastique : la France en retard dans ses objectifs de recyclage

En bref — Déchets

La France est à la traîne dans ses objectifs de recyclage. C’est le constat d’un rapport publié le 8 juin par la Commission européenne, relayé par Le Monde.

Le document en ligne évoque des retards concernant les déchets ménagers, et plus particulièrement les emballages plastiques. Les efforts à fournir devront s’« intensifier considérablement », avertissent les rapporteurs.

La France s’est fixé comme objectif de mettre fin à la pollution plastique d’ici à 2040. Elle est pourtant loin d’être exemplaire parmi les pays européens. Actuellement, son taux de recyclage stagne en dessous de 27 %, voire 22 % si l’on prend en compte les nouvelles règles de calcul pour les emballages. La moyenne européenne est de 40 %, soit 10 points de moins que l’objectif fixé par l’Union européenne. L’Autriche et les Pays-Bas, champions du recyclage, atteignent 57 %.

« Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit », a déclaré Bruxelles qui a identifié plusieurs « difficultés » auxquelles se heurte la France dans sa gestion des déchets.

Vers un système de consigne pour les bouteilles en plastique ?

La Commission plaide en faveur d’un système de consigne pour les bouteilles en plastique, visant le réemploi. Une idée à laquelle les collectivités locales ont fait savoir leur opposition, explique Le Monde.

La collecte et la capacité de traitement des biodéchets (principalement des restes alimentaires) constituent également une faille. Ces mesures sont insuffisamment déployées d’après le rapport. Seule 10 % de la population française est couverte par un service de collecte séparée, contre 60 % des Allemands et 80 % des Autrichiens. La loi antigaspillage, effective à partir du 1er janvier 2024, doit pallier partiellement le problème. Elle prévoit la mise en place de bacs à compost pour la plupart des ménages.

La Commission recommande quant à elle de mettre en place une collecte en porte-à-porte dans les grandes villes.

Bruxelles promeut la tarification incitative

Enfin, un troisième levier d’action est mis en exergue par Bruxelles. Il s’agit de la tarification incitative, une pratique consistant à payer en fonction de la quantité d’ordures que l’on met à la poubelle. On constate une baisse de la production et des déchets et un meilleur tri là où cette solution est mise en place. Moins de 6 millions de Français en bénéficient, alors 15 millions étaient censés y avoir le droit dès 2020.

À l’échelle internationale, la Commission européenne rappelle que seuls 65 % des emballages en plastique sont recyclables. En France, de nouveaux projets de sites d’incinération sont pointés du doigt par l’instance. « On sait parfaitement qu’on est en retard et qu’on doit notablement accélérer », se défend le ministère de la Transition écologique. Des annonces devraient intervenir dans les prochaines semaines, a-t-il communiqué.

