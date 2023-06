Polluants éternels : risque d’obésité pour les enfants à naître

En bref — Santé

Les risques liés à l’exposition à des polluants éternels (PFAS) avant la naissance pourraient exposer les enfants à des problèmes de santé futurs. C’est ce que conclut une nouvelle étude de l’Environmental Health Perspectives, publié le 7 juin et dirigée par des chercheurs de l’université de Brown, aux États-Unis. Les épidémiologistes ont recueilli des données auprès de 1 391 enfants âgés de 2 à 5 ans et de leurs mères, pendant deux décennies, dans sept régions des États-Unis. Ils ont analysé les niveaux de sept PFAS différents dans des échantillons de sang prélevés sur les mères durant la grossesse. Ils ont ensuite calculé l’indice de masse corporelle de chaque enfant.

Les résultats montrent que des niveaux plus élevés de PFAS dans le sang de la mère pendant la grossesse étaient liés à un IMC légèrement plus élevé chez l’enfant, même quand le niveau d’exposition aux PFAS était faible. L’augmentation du risque d’obésité a été observée de la même manière pour les filles et les garçons. Jusque-là, le lien était suggéré, mais les données n’étaient pas assez concluantes. Cette nouvelle étude a été réalisée sur une base beaucoup plus large. « Cela rend les conclusions de notre étude plus généralisables à l’ensemble de la population », explique Yun "Jamie" Liu, l’auteur principal.

Les femmes enceintes exposées

Pourtant, aux États-Unis, l’exposition aux PFAS a diminué au fil du temps, rappellent les chercheurs, certains fabricants ayant décidé de ne plus les utiliser face aux effets sanitaires et à la persistance dans l’environnement. « Le fait que nous observions ces associations à des niveaux relativement faibles dans une population contemporaine suggère que, même si l’utilisation des PFAS dans les produits a diminué, les femmes enceintes d’aujourd’hui pourraient encore être exposées à des risques d’effets néfastes », a déclaré Joseph Braun, un autre auteur de l’étude. Autrement dit, leurs enfants pourraient également être affectés.

Des milliers de PFAS sont utilisés dans les textiles, les produits de soins personnels, les mousses anti-incendie, les emballages alimentaires, les produits médicaux et de nombreux autres produits ménagers. En France, on commence tout juste à prendre conscience de l’ampleur de la contamination.

