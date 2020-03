Pour Amazon, le coronavirus est une affaire très profitable

Les livreurs sont également touchés. Avec l’accroissement des commandes, le rythme est plus intense, le nombre de clients en une journée a parfois doublé. « Je ne vois pas l’intérêt de prendre des risques pour distribuer des vêtements, des taies d’oreillers ou des jeux vidéos », explique un livreur à Reporterre sous couvert d’anonymat, alors qu’il est obligé de travailler. « Je n’ai pas le droit d’aller voir ma famille ni mes amis, par contre, je dois livrer 90 clients dans la journée, toucher 90 interphones, portes, etc. Ça n’a aucun sens ». Même des consommateurs s’étonnent : « Je me suis fait livrer des gants par un livreur Amazon, qui lui-même ne portait pas de gants », écrit un client sur twitter .

Cette situation se fait aussi au détriment des travailleurs et de leur santé. Tous les syndicats s’insurgent des conditions sanitaires en pleine pandémie. Dans les hangars, les salariés travaillent parfois au coude à coude. « Dans les allées, on se frôle à moins de 30 centimètres. En une minute, vous pouvez croiser entre 15 et 20 personnes » , raconte Christian Néant à Reporterre. « On a pratiquement rien pour se protéger, la direction nous distribue des lingettes mais elles ne sont pas anti-bactériologiques, c’est pour le ménage, elles ont une odeur de fruits exotiques. »

Ne pouvant plus se déplacer, des populations entières se retrouvent captives et contraintes de changer d’habitude de consommation. L’épidémie du coronavirus pourrait même accélérer l’évolution vers le tout numérique et préparer l’avènement d’une société où domine la livraison à domicile.

Peu d’achats relèvent de produits de première nécessité. Selon la CFDT Amazon, « le textile, les articles de maison et l’électronique représentent les plus gros volumes de marchandises. L’alimentaire pèse pour moins de 1 % des ventes » , dit à Reporterre son porte-parole, Julien Vincent. Même constat à la CGT : « La direction nous a dit que la vente de jeux vidéos a augmenté de 200 % et celle des outils de bureautique de 362 %. En ce moment, Amazon se fait un pognon de dingue » , dit un membre du syndicat. « Depuis une semaine, je ne charge que des DVD, des livres, des chargeurs de téléphone ou des objets sexuels, parfois un paquet de chips » , raconte Christophe Néant, salarié sur le site d’Amazon à Montélimar (Drôme). « Bref, rien d’essentiel mais on nous fait travailler comme des fous. »

Parcourir le site internet de la multinationale donne un bon reflet de l’époque que nous vivons. Ses étals virtuels révèlent nos angoisses et nos pulsions de consommation. Les masques, les gants et les thermomètres infrarouges sont en tête de vente. Dans le rayon mode, on s’arrache les blouses blanches. Pour les enfants, feutres de coloriage et cahiers de devoir font partie des meilleures ventes. La peur de la pénurie est palpable. Les clients achètent en masse des carafes pour filtrer l’eau, des piles électriques ou des congélateurs.

