Défier l’Everest est devenu une attraction pour millionnaires

« Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. » Le 25 février, dans un live célébrant ses 6 millions d’abonnés sur YouTube, le vidéaste Inès Benazzouz, plus connu sous le nom d’Inoxtag, a présenté à ses fans le « plus grand défi de sa vie », qu’il compte bien documenter sur sa chaîne : l’ascension du mont Everest en 2024, sans avoir la moindre expérience en alpinisme. Un symbole de ce qu’est devenu le plus haut sommet du monde, à la frontière entre le Népal et la Chine : une victime de plus du tourisme de masse.

Entre 1953, année où l’être humain l’a vaincu pour la première fois, et 1993, seules 522 personnes, pour la plupart des montagnards chevronnés, ont réussi l’ascension du « toit du monde ». Aujourd’hui, ils sont 6 338. Avant même d’atteindre le sommet, 40 000 personnes se massent désormais chaque année au premier camp de base, à 5 300 mètres d’altitude. Le public a changé : les habitués de la montagne y côtoient des néo-aventuriers, venus s’offrir le frisson d’une vie.

Car pour les amateurs de sensations fortes, l’Everest présente un double avantage : être le point culminant de la planète, à 8 848 mètres au-dessus de la mer, ce qui rend automatiquement sexy sur un CV, et ne pas présenter d’immenses difficultés techniques. Bien sûr, il faut affronter la « zone de la mort », au-delà des 8 000 m, mais son taux de mortalité, inférieur à 3 %, est bien en deçà de ceux des monts K2 (à la frontière sino-pakistanaise) ou de l’Annapurna (Népal), tous deux supérieurs à 20 %.

Moins mortelle, l’ascension de l’Everest est aussi devenue accessible grâce à des agences de tourisme peu regardantes sur les aptitudes de leurs clients. Elles prennent tout en charge : l’acquisition du permis (11 000 dollars), les bouteilles d’oxygène, le voyage en avion, mais aussi la mise à disposition de sherpas, des guides locaux chargés de leurs affaires et de placer les échelles et les cordes indispensables à la bonne réussite de l’ascension.

Everest is having an unruly climbing season, with jostling crowds and at least 10 deaths. Experts blame increased permits and untrained climbers. This is the long line of climbers waiting to summit Mount Everest on May 22 https://t.co/5ZlBibDwIg pic.twitter.com/C6AA2wHJ2Z

« Ce n’est plus de l’alpinisme, déplore Isabelle Sacareau, professeure de géographie à Bordeaux-Montaigne, spécialiste du tourisme et de l’Himalaya. Les touristes peuvent arriver au sommet, mais portés comme des sacs de patates. » En contrepartie des petits soins des sherpas, les voyageurs doivent mettre la main à la poche : au total, le périple revient au minimum à 50 000 euros, souvent plus. Le projet d’Inoxtag devrait même lui coûter de « 600 000 à 1,2 million d’euros », de son propre aveu. Plus qu’une performance physique, l’ascension est devenue un passe-temps pour millionnaires.

Si le Népal fixe quelques conditions avant de tenter l’Everest, comme le fait d’avoir déjà gravi un sommet de plus de 7 000 m, il supervise ce business florissant avec un œil bienveillant : le tourisme autour du toit du monde représente chaque année 4 % du revenu national brut du pays. « C’est une aberration de commercialiser l’Everest, regrette Marc Batard, qui a réussi la première ascension du mont en moins de 24 heures, en 1988. Mais c’est un phénomène qu’on voit depuis longtemps : à Chamonix, il y a aussi des gens qui veulent mettre le mont Blanc à leur palmarès, même si c’est la seule montagne qu’ils vont faire dans leur vie. »

La fréquentation de l’Everest est désormais telle que, lors des fenêtres météos favorables, des embouteillages se créent sur la route du sommet. Ces files indiennes représentent un danger mortel : en retardant l’avancée des alpinistes, elles augmentent le risque de se faire piéger, parfois mortellement, par les intempéries.

En s’entassant sur les cimes himalayennes, les visiteurs y amoncellent aussi les ordures. À proximité des camps de base, des canettes, des bouteilles ou du matériel d’escalade abandonné jonchent le sol. La situation a forcé le gouvernement népalais à réagir et depuis 2014, chaque voyageur doit revenir de l’Everest avec 8 kilos de déchets. Ce qui ne suffit même pas pour pleinement endiguer la pollution sur place : en 2019, l’alpiniste française Marion Chaygneaud-Dupuy expliquait avoir redescendu du sommet, lors de son initiative Clean Everest, 8,5 tonnes de déchets, dont une grande partie d’excréments humains congelés.

Mount Everest has a mountain of a problem : of human waste.

Not only dead bodies, other trash is of equal concern. Here is the aerial view of the base camps👇

It was Radhanath Sikhdar, who was the 1st to identify the worlds highest peak in 1852. pic.twitter.com/ifoHX5Hysa

— Susanta Nanda (@susantananda3) August 7, 2020