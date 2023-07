Que faire en août ? Notre agenda festif et militant

Vous n’avez encore rien de prévu pour votre mois d’août ? Pas de panique, Reporterre vous a concocté une sélection d’événements festifs, militants et écolos.

Des rencontres militantes dans des lieux à forte symbolique

Les Résistantes, du 3 au 6 août sur le plateau du Larzac

Plus de 570 luttes locales identifiées sur la carte de Reporterre sont invitées à se retrouver sur le plateau du Larzac, du 3 au 6 août, pour la première édition des Résistantes. Organisées par l’association Terres de luttes, la Confédération paysanne Aveyron et les Faucheurs volontaires d’OGM, les rencontres des Résistantes sont ouvertes à toutes et tous — à prix libre, tout comme la cantine et le camping.

En plus des collectifs en lutte, des médias indépendants seront présents — dont la rédaction de Reporterre, décolalisée pour l’occasion.

Au programme : conférences, débats, formations, projections, spectacles, balades naturalistes et radios participatives… Un espace enfants est prévu.

Le Convoi de l’eau, du 18 au 27 août au départ de Sainte-Soline et jusqu’à Paris

À vélo ou en tracteur, une grande épopée pour l’eau va converger vers Paris. À l’initiative des collectifs Bassines non merci, des Soulèvements de la Terre, des Confédérations paysannes locales, le convoi partira de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 18 août en fin d’après-midi.

Soutenu par plus d’une soixantaine d’organisations diverses, ce voyage tracto-vélo contre les mégabassines et pour le partage de l’eau et des terres roulera jusqu’au siège de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, à Orléans. Puis, le Convoi de l’eau remontera à Paris réclamer l’abandon du projet de construction des mégabassines, jusque devant le ministère de l’Agriculture, le 27 août.

Rencontre des luttes paysannes et rurales à Bure, du 26 août au 3 septembre

Pour décloisonner les luttes et bâtir de nouvelles solidarités, les militants sympathisants des luttes paysannes et antinucléaires sont invités à Bure, dans la Meuse. Dans ce village symbole du combat contre l’enfouissement des déchets nucléaires, différents collectifs ont préparé un riche programme de discussions et d’ateliers : initiation à la soudure, discussion en mixité choisie sur l’identité queer en milieu rural, balades, films, conférence sur l’élevage… Et des concerts pour finir la journée.

Si le rendez-vous vous tente, inscrivez-vous (pour faciliter l’organisation) et contribuez financièrement (si vous le pouvez). Pour permettre à ces rencontres d’être transnationales, des interprètes sont toujours recherchés par les organisateurs.

Les camps climat et universités d’été pour se former à militer

Les camps climat d’Alternatiba, partout en France de juillet à novembre 2023

Et si vous participiez à un camp climat près de chez vous ? Pour la quatrième année consécutive, les camps organisés par Alternatiba, Les Amis de la Terre et ANV-COP21 plantent leurs tentes cet été, partout en France. Au mois d’août, retrouvez-les dans la Manche, les Pays de la Loire, la Touraine ; vers Nancy et Grenoble au mois de septembre et en région Paca en novembre. La date du camp parisien n’est pas encore fixée.

Prévus pour accélérer les mobilisations face à l’urgence climatique et sociale, ces temps de formation visent à préparer les militants aux temps forts du mouvement climat. Nouvelles techniques de communication, mode d’action non-violente seront accompagnés de jeux, projections de films, soirées et concerts.

Le camp d’ XR à Saint-Xandre (Charente-Maritime), du 30 août au 3 septembre

Dans la campagne de l’agglomération rochelaise, militants et sympathisants se retrouvent ce mois-ci pour discourir sur un thème alléchant : le boire et manger. Durant ce camp d’été du 30 août au 3 septembre, formations et ateliers d’artivisme seront au programme à la ferme des Biotivés de Saint-Xandre (Charente-Maritime), pour un nombre illimité de participants en journée, mais jusqu’à 250 places pour le camping de nuit. Un formulaire d’inscription est à remplir pour y participer, et apporter une contribution à prix libre, requise pour l’organisation.

L’Université d’été des mouvements sociaux et solidarités, du 23 au 27 août à la Sorbonne Paris Nord (Bobigny)

Organisées tous les deux ans, les Universités d’été des mouvements sociaux et des solidarités (UEMSS) existent depuis 2018. Cette année les débats et rencontres se concentreront sur la lutte contre la répression, les violences policières, les discriminations et les enjeux de solidarité internationale. « L’objectif premier de cette dynamique est de permettre aux associations et mouvements de se rencontrer dans un espace politique construit ensemble et de renforcer leur capacité d’action commune », indiquent les organisateurs. Ce large collectif d’associations, de syndicats et de collectifs citoyens est copiloté par le Crid et Attac France, mais aussi la Ligue des droits de l’Homme (LDH), l’union syndicale Solidaires, la Fédération syndicale unitaire (FSU)...

Des festivals écolos pour célébrer et converser sur l’écologie

L’Alterfixe, un festival sur la transmission agricole, jusqu’au 13 août dans l’Orne (Normandie)

Découvrir le bocage ornais, tout en rencontrant des porteurs de projet agricoles ? C’est possible cet été à l’Alterfixe, le premier camp dédié à l’installation et la transmission agricole ! Au Gaec du Mont Hardy à Saint-Hilaire-de-Briouze, dans l’Orne (Normandie), cet événement commencé fin juillet réunit porteurs de projets agricoles et agriculteurs qui souhaitent transmettre et/ou diversifier leur ferme. L’événement durera jusqu’au 13 août. Il est encore possible de s’inscrire pour passer quelques jours sur place, en apportant une contribution de 15 euros minimum par jour.

La Machine dans le jardin, un festival sur l’écologie et les techniques, du 18 au 20 août, dans les Côtes-d’Armor

Avec son nom énigmatique et imaginatif, La Machine dans le jardin propose aux festivaliers de répondre aux problématiques écologiques, sociales, politiques, techniques en utilisant... leur imagination. Chercheuses et chercheurs, artistes, artisans, techniciens et militants sont invités 18 au 20 août à Mellionnec (Côtes-d’Armor) pour présenter leurs travaux et partager leur savoir-faire dans le cadre d’ateliers, débats, conférences ou séminaires. Le dimanche, deux tables rondes autour du féminisme sont prévues : « Masculinités renouvelables » et « Une culture féministe de la technique ».

Un festival féministe et écologiste imaginé par la chercheuse Fanny Lopez, et organisé par l’association Prospect Station.

Le festival Agir pour le vivant, du 21 au 27 août à Arles

Après des éditions au Cameroun, en Colombie ou en Belgique, le festival Agir pour le vivant s’est installé sous le soleil arlésien (Bouches-du-Rhône). Depuis trois ans, cet événement réunit 200 militants, acteurs publics, chefs d’entreprises et scientifiques venus du monde entier pour discuter des enjeux socioenvironnementaux. Penser, fabriquer de l’action et célébrer le vivant, tels sont les trois axes mis en avant dans la programmation du festival, qui se décline en conférences et soirées musicales. Le tout est organisé à l’initiative d’Actes Sud et de Comuna, en partenariat avec l’association du Méjan et l’Université Domaine du possible.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Enquête — Carte des luttes La carte des luttes contre les grands projets inutiles