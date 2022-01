Raffinerie Total à Grandpuits : le plan de reconversion contesté

En bref — Énergie

Des salariés de la raffinerie TotalEnergies à Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne) et des membres du collectif Plus jamais ça ! étaient réunis devant la Cour administrative d’appel de Paris ce lundi 10 janvier. Celle-ci examine ce jour l’appel qu’ils ont formé suite au rejet par le tribunal administratif de Melun de leur recours concernant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la raffinerie de Grandpuits.

Ils ont dénoncé les défaillances de sécurité du plan de reconversion imposé par TotalEnergies pour la raffinerie. Ils estiment que celui-ci entraînera la suppression de 700 postes, notamment de pompiers raffineurs, et qu’il sous-estime les effectifs nécessaires pour les nouvelles activités. Ces réductions d’effectifs impacteraient les conditions de travail et la capacité des travailleurs à réagir en cas d’accidents industriels (incendie, d’explosion ou fuite). Les associations jugent cette situation grave, car la raffinerie de Grandpuits est un site Seveso seuil haut, voisin de l’usine chimique Borealis, qui produit les mêmes fertilisants que l’usine d’AZF de Toulouse.

À Grandpuits, le groupe TotalEnergies a décidé d’abandonner le raffinage pour produire des agrocarburants et du plastique. Mais pour les associations, ce n’est qu’une vitrine verte qui lui permettra de se donner une belle image tout en continuant ses activités polluantes ailleurs. « La transformation de Grandpuits ne veut pas dire que TotalEnergies prévoit de moins raffiner et vendre de carburant, juste que ces activités seront délocalisées là où les salaires et les normes sont moins exigeants », estiment les associations.

