Sarah El Haïry nommée secrétaire d’État à la biodiversité

En bref — Politique

Le portefeuille de la Transition écologique a rétréci et changé de mains lors du remaniement du 20 juillet. Bérangère Couillard, qui devient ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, est remplacée par Sarah El Haïry, jusqu’alors secrétaire d’État (MoDem) chargée de la Jeunesse et du service national universel.

Mme El Haïry ne s’occupera plus que des sujets biodiversité. Les sujets déchets, l’économie circulaire ou de l’eau seront désormais gérés par son ministre de tutelle Christophe Béchu, qui conserve son portefeuille de la Transition écologique et la Cohésion des territoires. « Bérangère Couillard était réputée en désaccord avec son ministre de tutelle Christophe Béchu sur certains de ses dossiers, dont celui de la consigne des bouteilles en plastique », analyse le média Contexte.

Sarah El Haïry, 34 ans, vient du MoDem dont elle est vice-présidente. Élue députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique en 2017, elle entre au gouvernement en 2020 comme secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement. C’est également cette année-là qu’elle devient conseillère municipale de Nantes et conseillère communautaire de Nantes Métropole. Elle a est nommée secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du service national universel le 4 juillet 2022.

Sa nomination a fait grincé quelques dents, notamment celles du député Aymeric Caron : « La disparition de la biodiversité est aussi grave que le réchauffement climatique, a-t-il tweeté. Pourtant [...], Macron choisit comme secrétaire d’Etat à la biodiversité Sarah El Haïry, qui ne connaît absolument rien au sujet et qui encense les chasseurs. »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Les dépenses néfastes à l’écologie ont explosé, dit la Cour des comptes

Commentaires