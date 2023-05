Sécheresse : vers de nouvelles restrictions dans les Pyrénées-Orientales

En bref —

Remplir ou vider sa piscine. Ce geste anodin sera probablement proscrit du quotidien de certains Français. Alors qu’une sécheresse touche les Pyrénées-Orientales, son préfet Rodrigue Furcy a déclenché le plus haut niveau d’alerte du plan sécheresse, vendredi 28 avril, rapporte France Bleu. Le représentant de l’État a qualifié la situation de « crise ».

Quatre villages n’ont plus accès à l’eau potable

De nouvelles restrictions vont s’appliquer le 10 mai dans les secteurs de la Têt et de l’Agly. Elles concernent l’usage de l’eau pour les particuliers et les professionnels. Les décisions que le préfet prendra seront pesées « à la virgule près », a-t-il assuré. Pour sauver « sauver l’outil de production », une attention particulière sera portée sur l’agriculture. La dégradation de la situation pourrait en effet priver les arboriculteurs, viticulteurs et maraîchers de presque tous les modes d’irrigation, dans le cadre du nouvel arrêté prévu le 9 mai.

Le territoire était déjà en « alerte » depuis l’été 2022, puis en « alerte renforcée » depuis février. Les mesures déjà appliquées, comme l’interdiction d’arroser les pelouses et les fleurs, de remplir sa piscine et de laver sa voiture (sauf en station lavage), seront conservées. Quatre villages n’ont plus accès à l’eau potable depuis le 14 avril, relate 20 minutes.

