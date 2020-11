Selon une ONG, les véhicules hybrides polluent beaucoup plus qu’annoncé

Durée de lecture : 2 minutes

Cinq ans après « le dieselgate », l’Europe fonce-t-elle vers un nouveaux scandale, celui de « l’hybridegate » ? C’est ce qu’affirme lundi 23 novembre 2020 l’association Transport et Environnement, après la publication de son enquête choc.

Elle accuse les constructeurs automobiles d’avoir largement sous-estimé les émissions de CO 2 produits par leurs véhicules hybrides. Ces véhicules, particulièrement lourds, sont propulsés à la fois par un moteur thermique et un moteur électrique. D’après l’association, ils rejetteraient au moins 28 % de CO 2 en plus que ce qu’affichent les constructeurs, et jusqu’à douze fois plus dans certaines conditions d’utilisation. Pour réaliser ces mesures, l’ONG bruxelloise s’est aidée de la société britannique Emissions Analytics. Les résultats sont variables en fonction des conditions de circulation et de l’état de chargement de la batterie. Mais « dans des conditions optimales et avec une batterie chargée à plein, les véhicules ont émis entre 28 % et 89 % de CO 2 de plus que ce qui avait été annoncé », relève déjà l’association.

La situation est encore pire lorsque la batterie est vide ou que la voiture roule à une vitesse élevée. Quelques exemples donnent une idée du décalage. Le véhicule hybride le plus vendu en Europe, le Mitsubishi Outlander, est censé émettre 46 grammes de CO 2 par kilomètre mais ce chiffre monte à 164 lorsqu’il est en mode recharge de la batterie. La BMW X5, censée émettre 32 grammes de CO 2 par kilomètre, en produit 254. La Volvo XC60, censée émettre 71 grammes, en rejette 242.

Les voitures hybrides rechargeables « sont de fausses voitures électriques, fabriquées pour les tests en laboratoire et pour des économies d’impôts, pas pour la véritable conduite, a expliqué l’association. Le gouvernement français doit supprimer les aides et incitations fiscales qui avantagent ces modèles », conclut-elle.