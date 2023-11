Ski alpin : les travaux sur le glacier du Théodule jugés illégaux

Les travaux entrepris sur le glacier du Théodule, à Zermatt (Suisse), dans le cadre de la Coupe du monde ski alpin, et interrompus le 19 octobre dernier ont bel et bien été entrepris de façon illégale. C’est ce qu’a conclu la Commission cantonale des constructions (CCC) du Valais, jeudi 2 novembre, après avoir enfin pu se rendre sur le glacier pour établir les faits.

La CCC a constaté sur le terrain qu’une portion damée de la piste de ski empiétait de plusieurs mètres en dehors du domaine skiable, rapporte la Radio Télévision Suisse RTS. Un autre périmètre situé sur le territoire suisse, là où des pelleteuses sont intervenues, se trouve également en dehors du domaine skiable. Cette zone a été aménagée pour accéder au départ des femmes, situé en territoire italien. Ce secteur est interdit d’utilisation, note l’autorité valaisanne, qui a constaté que les travaux ont cessé. Selon elle, à ce stade, une remise en état des lieux n’est pas souhaitable, la neige et la glace devant être laissées à leur état naturel.

Une amende devrait être adressée aux organisateurs. Interrogé au journal télévisé de RTS Info, le président de la CCC, Pascal Varone, a précisé : « Elle sera quand même, je pense, d’une certaine importance compte tenu de ce qui a été fait à l’extérieur de la zone ad hoc », a-t-il indiqué, ajoutant que la fourchette était de 0 à 100 000 francs suisses (103 700 euros). Il a également ajouté : « Du point de vue de l’image, c’est grave. L’image qui restera et qu’on ne pourra pas enlever, c’est les pelleteuses, c’est clair. Mais ça n’est pas la première année qu’elles sont utilisées. Elles le sont toutes les années », a-t-il relativisé. La Coupe du monde de ski alpin se tiendra du 11 au 19 novembre prochain.

