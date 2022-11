Télé, aspirateur... Les réparer coûtera moins cher

En bref — Déchets

À compter du 15 décembre prochain, faire réparer un appareil électronique ou électrique coûtera un peu moins cher. Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un soutien financier dont le montant variera selon le type de produits à réparer : 10 euros pour une bouilloire ou un grille-pain, 15 euros pour un aspirateur ou un vélo électrique, 25 euros pour un lave-vaisselle ou un téléphone portable, 30 euros pour un téléviseur, 45 euros pour un ordinateur portable (avec un seuil de déclenchement à 180 euros pour ce dernier).

Ces tarifs sont censés correspondre à 20 % du panier moyen de réparation du produit. D’ici 2025, jusqu’à 68 équipements électriques ménagers seront couverts par ce fonds de réparation.

Une réduction appliquée sur la facture du consommateur

Objectif : contribuer au développement de la réparation hors garantie et à l’allongement de la durée d’usage des produits. Introduit par la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) de 2020, le dispositif se veut simple : la réduction est appliquée directement sur la facture payée par le consommateur ; la réparation doit être réalisée par un réparateur labellisé QualiRépar (la liste des réparateurs sera disponible à partir du 15 décembre sur le site du label) ; elle doit concerner des appareils qui ne sont plus couverts par les garanties.

L’association Halte à l’obsolescence programmée (Hop) se félicite de la mise en place de cette mesure dont elle est l’initiatrice, mais prévient : « Nous serons au rendez-vous pour vérifier sa bonne application au-delà des effets d’annonce, car en aucun cas ce fonds ne doit être dévoyé de ses objectifs : l’accessibilité à la réparation par une aide rapide et simple pour le consommateur. » L’association rappelle que lorsque le coût de réparation est supérieur à 30 % du prix du neuf, les consommateurs préfèrent généralement remplacer leur équipement.

Ce dispositif d’aide rencontrera-t-il autant de succès que le Coup de pouce vélo ? Mis en place entre avril 2020 et mars 2021, ce dernier avait permis de réparer quelque 1,7 million de vélos. Son montant s’élevait à 50 euros.

