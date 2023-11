Thon en boîte : les supermarchés européens ne respectent pas l’environnement

En bref — Pêche

La grande distribution pêche en eaux troubles. Dans un communiqué publié le 8 novembre, l’ONG Bloom estime que les approvisionnements en thon en boîte des supermarchés européens ne respectent pas l’environnement.

L’association de défense des océans a classé les trente-six enseignes de grande distribution européennes selon deux critères : leur coopération dans cette enquête et leur politique d’approvisionnement. La note moyenne sur chacun de ces critères est très faible : 2,2/10 pour la coopération et 3,7/10 pour les politiques d’achat.

Tout en bas du classement se trouvent E.Leclerc et Carrefour. Le premier « maintient une opacité totale sur son approvisionnement en thon, refusant de collaborer avec nous […] » et n’affiche « aucune politique de respect des droits humains et de l’environnement », dénonce Bloom. Le second a des « exigences très faibles envers ses produits de marque, ce qui permet à du thon pêché de manière destructive et surexploitée d’arriver dans ses rayons ».

L’ONG a donné trois mois à Carrefour pour respecter ses engagements environnementaux, sous peine de poursuites judiciaires au nom du devoir de vigilance. Elle a également diffusé une pétition « pour que nos supermarchés cessent de nous rendre complices de la destruction de l’océan ».

