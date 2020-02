Tomates, poivrons et piments français menacés par un virus ultracontagieux

[🚨Alerte] L’ @Anses_fr met en garde contre un virus émergent qui affecte les #plantes potagères, et plus spécifiquement les tomates, piments et poivrons 🍅🌶 : le tomato brown rugose fruit virus #ToBRDFV

Parmi les régions françaises particulièrement friandes et importatrices de tomates, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur se place en tête de liste. En 2018, la France a produit plus de 500.000 tonnes de tomates. La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon), syndicat professionnel chargé de la protection des végétaux, s’est emparé du sujet. Il est aussi bien en contact avec les collectivités territoriales que les producteurs et particuliers.

« En 2020, un plan de surveillance officiel renforcé sera conduit avec plus de 350 inspections visuelles réalisées en cultures sur poivrons, tomates et aubergines et plus de 500 prélèvements systématiques même en l’absence de symptômes » , peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Contacté par Reporterre , le ministère n’a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Le ToBRFV a été signalé pour la première fois en 2014, en Israël. Son origine reste inconnue : « Il existe plusieurs hypothèses. Il pouvait être présent dans des plantes sauvages. Ou bien être le résultat de la mutation d’un autre virus. Pour le moment aucune n’a été validée » , relate Christine Tayeh. Il s’est ensuite propagé en Jordanie où il a été repéré sur des tomates produites en serre. Puis, pendant quatre ans, plus de traces... jusqu’en 2018, quand le virus a refait surface cette fois aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne. En 2019, des plants en Turquie, en Italie, en Chine, en Palestine et au Royaume-Uni ont été à leur tour contaminés. La même année, des mesures urgentes ont été prises par la Commission européenne : les plants originaires de l’Union européenne ne peuvent plus circuler sans passeport phytosanitaire. Ceux contaminés par le virus sont interdits sur le territoire européen.

Certes, le virus est inoffensif pour les humains mais sa vitesse de contamination effraie. « Cela dépend de la densité de plantation, le virus se transmet par contact. Plus il y a de proximité entre les plants, plus la contamination sera rapide. Cela dépend aussi du nombre de passages et de manipulations humaines » , explique à Reporterre Christine Tayeh, coordinatrice de l’expertise sur la santé des végétaux de l’Anses. Sa dangerosité réside dans l’absence de solution pour l’endiguer et dans sa stabilité : il peut vivre des années dans des plants contaminés. Jusqu’à présent, la France est épargnée — en Europe, elle est le cinquième pays producteur de tomates. Poivrons et piments peuvent également être touchés.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.