Toujours plus d’argent dans les poches des actionnaires

En bref — Économie

Les actionnaires se font toujours plus d’argent. Selon le dernier rapport d’Oxfam, intitulé « L’inflation des dividendes » et publié le 26 juin, les bénéfices des entreprises sont de plus en plus captés par les actionnaires au détriment des salariés.

Plusieurs chiffres permettent de comprendre l’ampleur de l’injustice au sein des 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Entre 2011 et 2021, la dépense par salarié n’a augmenté que de 22 %, tandis que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57 %. Sur la même période, ces entreprises ont versé à leurs actionnaires en moyenne 71 % de ce qu’elles ont gagné chaque année.

Pour comprendre l’absurdité du système, prenons le cas d’Engie. En dix ans, elle a accumulé 784 millions d’euros de pertes tout en versant 23,6 milliards d’euros à ses actionnaires.

Parmi les entreprises les plus généreuses, on retrouve en première position TotalÉnergies, qui a versé 61 milliards d’euros de dividendes en dix ans. Suivent ensuite Sanofi (53 milliards d’euros entre 2011 et 2021) puis Axa (27 milliards d’euros.)

Enfin, Oxfam rappelle qu’en 2019, 45 % des dividendes et rachats d’actions versés aux actionnaires auraient suffi à couvrir les besoins en investissement dans la transformation écologique de ces grandes entreprises cotées en bourse.

