Typhon aux Philippines : le bilan grimpe à 375 morts

Aux Philippines, le passage du typhon Rai a entraîné la mort d’au moins 375 personnes. Établi par la police nationale le 20 décembre, ce bilan n’est que provisoire puisqu’une soixantaine d’individus restent portés disparus. Le puissant cyclone s’est abattu sur l’archipel le 16 décembre, laissant derrière lui un paysage complètement dévasté. Toits arrachés, poteaux électriques renversés, villages inondés… Plus de 380 000 sinistrés ont dû fuir leur maison.

Présente sur place, la branche philippine de la Croix-Rouge fait état d’un « carnage complet » sur les zones côtières. Militaires, policiers et pompiers ont été déployés par milliers pour mener les opérations de recherche et de secours. Des navires de l’armée et des gardes-côtes ont été réquisitionnés pour acheminer de l’eau, de la nourriture et des médicaments aux survivants, comme le rapporte l’Agence France Presse. Le président philippin, Rodrigo Duterte s’est rendu dans certaines zones affectées et promet l’ouverture d’un fonds d’aide de 2 milliards de pesos, soit 35 millions d’euros.

Si une vingtaine de tempêtes tropicales frappe chaque année les Philippines, ce typhon figure parmi les plus meurtriers qu’ait connu le pays. En 2013, plus de 7 300 personnes avaient péri à la suite du passage du supertyphon Haiyan dans l’archipel. Depuis plusieurs années, les scientifiques alertent sur la puissance croissante de ces phénomènes météorologiques. Ils attribuent celle-ci au dérèglement climatique.

Au même moment, à quelques milles nautiques à l’ouest, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations en Malaisie. Mardi 21 décembre, le bilan dénombrait quatorze morts et plus de 70 000 déplacés. Il devrait cependant s’alourdir dans les jours à venir, de nombreuses personnes n’ayant toujours pas donné signe de vie.

