Un site nucléaire anglais attaqué par des hackers

En bref — Déchets nucléaires

Des hackers russes et chinois ont piraté le site nucléaire le plus dangereux du Royaume-Uni, a révélé le Guardian mardi 5 décembre.

Des logiciels malveillants « dormants » (qui peuvent se cacher et être utilisés pour espionner ou attaquer des systèmes) ont été détectés dans le centre de retraitement et de stockage des déchets radioactifs Sellafield, sur la côte nord-ouest de l’Angleterre. Ils ont été découverts en 2015, mais « les autorités ne savent pas exactement quand les systèmes informatiques ont été compromis pour la première fois », indique le quotidien. « On ne sait toujours pas si le logiciel malveillant a été éradiqué », précise-t-il encore.

Selon les sources du Guardian, il est probable que des pirates informatiques étrangers aient accédé aux plus hauts niveaux de documents confidentiels du site. Certaines de ses activités les plus sensibles, telles que le transport des déchets radioactifs, la surveillance des fuites de matières dangereuses et le contrôle des incendies, pourraient avoir été compromises.

Construit dans les années 1970, le site de Sellafield possède le plus grand stock de plutonium de la planète et constitue une décharge tentaculaire pour les déchets nucléaires issus des programmes d’armement et de décennies de production d’énergie atomique. Il abrite également des documents de planification d’urgence à utiliser en cas d’attaque étrangère ou de catastrophe au Royaume-Uni.

