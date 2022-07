Un tableau de Botticelli mobilisé pour dénoncer l’inaction climatique

En bref — Luttes

Deux militants du collectif Ultima generazione (Dernière génération) se sont collé la main sur la vitre du Printemps, célèbre tableau de Botticelli, à Florence en Italie, vendredi 22 juillet.

Un troisième activiste a déroulé une banderole sur laquelle était inscrite « Dernière génération, plus de gaz, plus de charbon », indique Le Parisien.

« De la même manière que nous défendons notre patrimoine artistique, nous devons nous consacrer au soin et à la protection de la planète », a déclaré le collectif dans un communiqué. Il demande de stopper immédiatement la réouverture des centrales à charbon et d’augmenter la production d’énergie solaire et éolienne.

Les trois personnes ont été emmenées par la police, selon l’agence de presse italienne Ansa.

La célèbre œuvre de la galerie des Offices n’a, quant à elle, pas été détériorée. Le collectif assure avoir consulté des restaurateurs afin d’utiliser une colle adaptée à la vitre.

