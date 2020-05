Le 1er mai dernier, un collectif de citoyens — syndicalistes, militants, initiateurs de Covid-Entraide — ont créé une « carte des colères au travail » afin de « construire une vue d’ensemble des colères et des résistances dans le monde du travail depuis le début de la pandémie du Covid-19 ».

Des inquiétudes, parfois des résistances, ont surgi de manière spontanée et diffuse, ne permettant pas une vue d’ensemble de ce qu’on pourrait pourtant qualifier de “mouvement social”. Mais rien, à notre connaissance, ne permettait de relever le nez et de penser ce phénomène à une échelle plus large.

Cette carte interactive en ligne se veut participative, et vise à recenser, au fur et à mesure des contributions, « les résistances d’aujourd’hui qui alimenteront forcément celles de demain ». « Il s’agit de penser dès maintenant un plan plus global de riposte face à la situation, notamment en vue de préparer l’immédiat “déconfinement” et les crises économique, sociale, alimentaire et évidemment sanitaire qui se profilent », ont précisé les auteurs.