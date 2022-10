Une centaine de députés saisissent la CNDP pour obtenir un vrai débat sur l’énergie

En bref — Énergie

« Nous appelons à un réel débat démocratique » sur la question énergétique. Les députés Marie Pochon et Julien Bayou (Europe Écologie-Les Verts) ont présenté le 25 octobre une saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP). Cette saisine « inédite » est portée par une centaine de députés, des Verts à la France insoumise, en passant par le Parti socialiste et le Modem.

La CNDP a déjà prévu de lancer à partir du 27 octobre un débat sur la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires en France — les EPR2. Des réunions vont être organisées dans tout le pays. Et ce, même si Emmanuel Macron a déjà annoncé la construction de ces réacteurs, et qu’un projet de loi sur leur construction est en cours. La concertation publique est prévue jusqu’au 27 février.

« Le débat public sur la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR2, prévu à partir du 27 octobre et pour quatre mois, est certes nécessaire mais il est strictement insuffisant », écrivent les députés qui portent cette nouvelle saisine. Ils réclament un débat sur la question énergétique dans son ensemble, pas seulement sur la construction de ces six nouveaux EPR.

