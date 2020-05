Une jeune femme en grève de la faim pour dénoncer l’inaction climatique de l’État

Dunkerque (Nord), correspondance

Engagée au sein du groupe Extinction Rebellion de Dunkerque, Charlotte Rots, 31 ans, souhaitait dénoncer publiquement le non-respect par l’État de ses obligations face au changement climatique. Elle a annoncé le 11 mai qu’elle lancerait une grève de la faim, expliquant, dans sa déclaration, que l’État, « continue à ne pas tenir ses engagements afin de garantir le droit de chaque être humain de vivre. Il ne respecte pas la nécessité de conservation des droits naturels imprescriptibles de l’humain ».

Elle a commencé le 11 mai, devant le centre hospitalier de Dunkerque (CHD), de renoncer à s’alimenter « afin de défendre — à travers son corps — les droits immuables et universels de tous les êtres humains — et de tous les êtres sensibles — à vivre dans un monde où l’intelligence humaine est mise au service de la vie, dans un esprit de collaboration, d’amitié, de paix et de sérénité ».

À ses yeux, le bien-être de la population n’est pas garanti par la puissance publique puisque aujourd’hui, ajoute-t-elle :

• Les êtres œuvrant dans le corps médical ne disposent pas des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement, dans des conditions sereines, de leurs missions de soins ;

• Les paysan/nes étouffé.es par un endettement aggravé depuis trente ans sont dans un état de souffrance tel que 600 d’entre eux/elles mettent fin à leur jour chaque année ;

• Les femmes et les enfants sont encore massivement victimes de violences ;

• Des personnes n’ont pas de logement et sont contraintes de dormir dehors, mettant leur santé physique et psychique en péril ;

• Les services publics et notamment — en plus des services de santé — l’éducation, et la justice ne peuvent garantir à la population leurs accès dans de bonnes conditions. »

Selon Charlotte Rots, agir devient urgent car la société n’offre aucune véritable perspective, n’apaise pas les tensions, ne calme pas les anxiétés de sorte que l’avenir, de la jeunesse notamment, ne peut pas être perçu avec optimisme : « Agissons, n’attendons plus ! Pour rétablir le temps lent, le temps de la nature, le temps humain et le temps du lien. Il est urgent de freiner, d’arrêter la machine, de stopper les productions de “biens” non essentiels, de trouver l’harmonie, un rythme et des activités saines pour tou.te.s, pour aujourd’hui et pour demain. »

Un rassemblement sécurisé de soutien à Charlotte Rots a été organisé lundi 18 mai devant le CHD à l’appel d’Attac Flandre.

Déclaration lue par Charlotte Rots dans cette vidéo

Source : Didier Harpagès pour Reporterre