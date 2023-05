En Alsace, une association fait annuler un projet routier

En bref — Autoroutes

Victoire contre un projet routier. Le contournement de Châtenois en Alsace a été retoqué par la justice le 12 mai, à la suite d’un recours de l’association Alsace Nature. Selon Rue 89, le tribunal administratif a estimé que l’intérêt public majeur de cette déviation n’était pas suffisamment justifié. En effet, vingt-neuf espèces protégées sont impactées par ce chantier. Or, selon le code de l’environnement, pour porter atteinte à ces espèces et leur habitat, il faut que « la réalisation du projet soit justifiée par une “raison impérative d’intérêt public majeur” ». La délivrance de l’autorisation environnementale a donc été annulée et les travaux, qui ont commencé en 2019, doivent s’arrêter.

L’objectif officiel de ce projet à 60 millions d’euros était de réduire les accidents en ville et d’améliorer la qualité de l’air. Des arguments que le tribunal n’a pas retenus, faute de données suffisantes pour les étayer. Pire, ce contournement pourrait être à l’origine d’une hausse de la pollution « due à l’augmentation attendue du trafic et des vitesses de circulation ».