Vitrines éteintes, vélo... les gestes de sobriété vantés par le gouvernement

Sobriété, an II. Près d’un an après le lancement du premier plan de sobriété énergétique, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a dévoilé, le 12 octobre, de nouvelles mesures pour réduire la consommation d’énergie des Français. Lors de son discours, elle a longuement défendu les « gestes » de sobriété, cette dernière ne rimant pas, selon elle, « avec décroissance ».

Première mesure : la mise en place d’un « plan thermostat », qui permet de contrôler la température des logements. L’achat et l’installation de ce dispositif seront aidés jusqu’à 80 %. Agnès Pannier-Runacher a également assuré avoir exigé des enseignes de bricolage qu’elles proposent des « kits clés en main » pour faciliter son adoption pour les ménages.

Un arrêté est également en préparation « pour obliger les commerces et les entreprises à n’allumer leurs vitrines qu’une heure avant le début de leur activité et les éteindre une heure après la fin ». Un décret devrait permettre de sanctionner les récalcitrants, avec des amendes de 1 500 euros.

Après avoir demandé, l’année dernière, aux sociétés du CAC 40 de se doter d’un plan sobriété, la ministre a annoncé élargir cette sollicitation aux 120 plus grandes entreprises du pays. « Je compte sur [elles] pour inscrire la baisse de leur consommation d’énergie au cœur de leurs politiques environnementales », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les déplacements, la ministre a annoncé que les employeurs pourront désormais prendre en charge les dépenses de leurs salariés liées à la location de vélos privés. La réduction d’impôts pour les entreprises qui mettent une flotte de vélos de fonction à disposition de leurs salariés est également étendue jusqu’au 31 décembre 2027. Au slogan « Je baisse, j’éteins, je décale », axe clé de la stratégie de communication l’année dernière, sera enfin ajouté le mot d’ordre « et je lève le pied », afin d’inciter les conducteurs à rouler moins vite.

