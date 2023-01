Vouées à disparaître, les îles Tuvalu se dupliquent dans le métavers

En bref — Monde

La nouvelle a été annoncée pendant la COP27, mais nous étions passés à côté. Elle mérite d’être relayée. La voici : le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu Simon Kofe a annoncé que son pays allait se dupliquer dans le métavers. « Nous n’avons pas d’autre choix que de devenir la première nation digitale », a-t-il annoncé dans une adresse vidéo.

L’archipel du Pacifique est menacé de disparition par la montée des eaux due au changement climatique. L’idée est de répliquer en 3D les terres et les eaux entourant les îles, mais aussi des éléments de la culture, « pour pouvoir les montrer plus tard à nos enfants ».

Tuvalu a déjà créé un site internet, où est dupliquée la plus petite île de l’archipel, Teafualiku. « C’est la première partie de notre pays que nous perdrons — donc c’est la première que nous avons recréée dans le monde digital. Sans action climatique immédiate et mondiale, bientôt tout Tuvalu n’existera plus qu’ici », alerte le texte de présentation.

