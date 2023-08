Une centrale nucléaire arrêtée à cause de la canicule

En bref — Nucléaire

C’est une conséquence directe de la canicule : les réacteurs de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne), au nord-ouest de Toulouse, sont à l’arrêt.

Plus précisément, comme l’explique France info, EDF a décidé de retarder le redémarrage des réacteurs 1 et 2, en travaux depuis plusieurs mois. Initialement, la reconnexion du réacteur 2 était annoncée pour le 13 août et celle du réacteur 1 le 20 août.

L’électricien veut ainsi éviter de dépasser les normes maximales de température des eaux de la Garonne où la centrale rejette ses eaux de refroidissement.

Les centrales utilisent l’eau des rivières pour leur refroidissement

L’activité des centrales, qui utilisent l’eau des rivières (ou de mer) pour leur refroidissement avant de la rejeter plus chaude dans le milieu, est en effet encadrée par des seuils d’échauffement et de débit de ces cours d’eau. « L’administration a fixé des limites d’échauffement spécifiques à chaque site, en fonction de leurs caractéristiques — présence d’espèces protégées… — déterminées par des études d’impact », expliquait à Reporterre Cécile Laugier, directrice Prospective et environnement de la direction production nucléaire d’EDF.

Cet arrêt prolongé des réacteurs de Goldfech n’aura pas d’effet sur l’alimentation électrique, car la demande est actuellement faible. Sur 56 réacteurs, 23 sont à l’arrêt, pour la plupart, pour raison de maintenance.

Selon le site Météo du nucléaire, la météo caniculaire pourrait aussi entraîner des perturbations dans la production des centrales de Bugey et St-Alban.

