15 millions de personne menacées par le débordement des lacs glaciaires

En bref — Climat

15 millions de personnes à travers le monde sont menacées par le débordement des lacs glaciaires, favorisé par le changement climatique. Tel est le résultat d’une étude publiée le 7 février dans la revue scientifique Nature Communications. Les populations vivant dans les hautes montagnes d’Asie et dans les Andes sont les plus vulnérables. Plus de la moitié des personnes à risque se trouve en Inde, au Pakistan, au Pérou et en Chine.

Les glaciers fondent à cause du réchauffement climatique, rappellent les auteurs de cette étude. À mesure qu’ils disparaissent, l’eau fondue peut former des lacs. De violentes inondations ont parfois lieu lorsque les barrages naturels qui les contiennent s’effondrent — bien souvent sans signe précurseur. Le débordement de ces lacs peut endommager gravement les habitations et les infrastructures. Et, dans certains cas, ôter la vie à des résidents.

Entre 1990 et 2018, en raison de la fonte accélérée des glaciers, le volume, la surface et le nombre des lacs glaciaires a augmenté de 53 % à travers le monde, selon une étude publiée en 2020 dans Nature Climate Change. Plus de 12 000 décès ont déjà été attribués aux inondations que leur débordement peut entraîner, rapporte le Guardian.

