2023, l’une des pires années pour la fonte des glaciers suisses

2023 sera encore une année rude pour les grands glaciers des Alpes suisses. Cela pourrait même être « la deuxième pire année de l’histoire », s’est désolé le glaciologue helvétique Matthias Huss sur X, anciennement Twitter.

Pour avancer cela, il s’est référé aux données publiées par le réseau des relevés glaciologiques suisse (Glamos) qui permettent de suivre l’évolution à long terme des glaciers, en mesurant la différence entre le nouvel apport de glace (lié aux précipitations) et le volume de glace qui a fondu. Selon les dernières mesures, l’état des glaciers suisses serait toujours « mauvais », leur masse étant bien inférieure à la moyenne de ces dix dernières années. La glace fond davantage qu’elle ne s’accumule.

Still more than a month to go in the melting season. How are Swiss #glaciers doing at the moment ?

Not good !

Despite a rather cool period in the last weeks, all glaciers are clearly below the average of the last 10 years. And a new heat wave is unfolding now...@glamos_ch pic.twitter.com/RnsvykGFPl

— Matthias Huss (@matthias_huss) August 16, 2023