À Calais, la mairie empêche les réfugiés de boire

Social

Calais (Pas-de-Calais), reportage

« Pour tromper ma soif, j’essaie de dormir un peu. » Ahmed, 22 ans, essaie de se reposer à l’ombre d’un arbre en cette mi-aout. Autour de lui, des dizaines de réfugiés sont inconfortablement allongés sur des morceaux de carton entre des rochers — des dispositifs antimigrants placés là au cours des derniers mois par la mairie. « Une association distribue un repas à 17 heures, avec une bouteille de 50 cl d’eau. C’est tout », dit le jeune homme. L’Égyptien ne boit que ça de la journée, n’ayant pas d’argent pour aller au supermarché.

À Calais, la question de l’accès à l’eau est depuis longtemps une source de tension entre la Ville et les associations qui viennent en aide aux exilés.

Cette année, la guerre des citernes a débuté dès janvier avec le vol d’une cuve, qui avait été amenée par l’organisation Calais food collective sur un parking, dans un des nombreux camps de migrants. « Quand nous sommes arrivés le matin, elle avait disparu et des rochers avaient été placés à l’entrée du campement de fortune pour nous empêcher d’y accéder en camion », se souvient Chloé Magnan, une bénévole. La municipalité a reconnu avoir posé les pierres, mais nie, en revanche, avoir pris la cuve. Après un véritable jeu de piste, les bénévoles l’ont retrouvée dans le local où sont stockés les effets personnels confisqués lors des opérations d’expulsion. Un soulagement pour les militants, car le coût d’une cuve, environ 250 euros, représente un investissement important.

Lors d’une interview donnée le 19 août au journal local Nord Littoral, l’adjoint au maire Philippe Mignonet allait jusqu’à prétendre qu’installer une cuve près des camps de fortune était une « occupation illégale du domaine public ». « Ce que je trouve hypocrite, relève Chloé Magnan, c’est que la mairie dépose, elle, des centaines de rochers, d’une valeur de 40 000 euros — et occupe donc ainsi l’espace public.

Le contenu des citernes déversé au sol

En mars, une opération d’enrochement avait déjà contraint les membres de l’organisation à enlever une citerne, rendue inaccessible et donc impossible à remplir. En juin, à la suite d’une expulsion, tous les robinets des cuves avaient disparu. À chaque fois, l’intégralité du contenu des citernes est déversée au sol. La municipalité est revenue à la charge le 11 août. La vidéo de l’intervention est instable car ceux qui filment sont arrivés en urgence. Sur leurs images, on voit distinctement des employés municipaux, accompagnés de la police et du cinquième adjoint au maire, en charge de la sécurité et de l’environnement, embarquer dans une fourgonnette un réservoir d’eau de 1 000 litres posé, là encore, par Calais food collective.

« La municipalité a mis en place une politique appelée zéro point de fixation », explique Chloé Magnan. En pratique, cela signifie que les forces de police mènent des opérations tous les deux jours pour expulser les personnes exilées installées en ville ou dans des campements de fortune en périphérie. À cela s’ajoute une stratégie d’invisibilisation, qui se traduit, notamment, par le refus d’installer des points d’eau fixes en centre-ville. Contactée, la Ville a refusé de répondre à nos questions.

Pourtant, un service de distribution d’eau géré par l’association La Vie active, mandatée par l’État, existe — celle-ci propose aussi un service de douche. Mais les acteurs associatifs sur le terrain soulignent ses lacunes : les distributions et les douches sont éloignées des lieux de vie des personnes sans domicile fixe et les horaires sont restreints. Parfois, « des opérations d’expulsion sont menées en même temps que les distributions, précise Chloé Magnan. De nombreuses personnes n’osent pas se déplacer, de peur de ne plus retrouver leurs affaires à leur retour. »

À peine 4,9 litres par jour

Pour la mairie, ces services sont les seuls autorisés — elle interdit aussi les distributions de nourriture par les associations. La préfecture, elle aussi, a émis une série d’arrêtés interdisant la remise de repas dans le cœur de ville entre septembre 2020 et avril 2022. Ils ont finalement été annulés par le tribunal administratif de Lille en raison d’une insuffisance de l’offre à destination des migrants par l’État.

De fait, la situation est alarmante. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il faut entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour pour répondre aux besoins de base. À Calais, selon un rapport de la Coalition eau et solidarités international, un collectif d’organisations non gouvernementales engagées sur la question, les centaines d’exilés sur place disposent en moyenne d’à peine 4,9 litres par jour. Et le point d’eau le plus proche du centre-ville se trouve à 4 kilomètres.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent cet été, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que 2023 comportera de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes, tout au long de l’année. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner