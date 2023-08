À Hawaii, les incendies font au moins 36 morts

« On dirait un film, un film de guerre. » Depuis le 8 août, au matin, l’archipel américain d’Hawaï est ravagé par une multitude d’incendies. Sur l’île de Maui notamment, le 10 août, les autorités locales ont recensé au moins 36 morts. Le précédent bilan faisait état de 6 décès. Les hôpitaux croulent sous l’afflux de patients brûlés ou intoxiqués par les fumées.

À Lahaina, station balnéaire, une grande partie des 12 000 habitants ont dû abandonner leurs maisons, en proie aux flammes. D’autres personnes ont été forcées de sauter dans l’océan, pour échapper à une mort certaine. « Vu la quantité de matériaux carbonisés, […] je ne pense pas qu’il y ait grand-chose de vivant là-dedans », a déclaré à l’AFP un agent des forces de l’ordre, persuadé que les secours retrouveront d’autres cadavres.

Face à ces scènes apocalyptiques, la gouverneure a déclaré l’état d’urgence. Le président Joe Biden a, lui, annoncé la mobilisation de « tous les moyens fédéraux disponibles ». Balayés par des rafales allant jusqu’à 130 km/h, aggravées par l’ouragan Dora, de nombreux poteaux électriques se sont effondrés, coupant les réseaux de communication sur une partie de l’île. Le numéro d’urgence 911 ne fonctionne pas non plus dans certains endroits.

People associate Hawaiʻi with tropical conditions but rainfall has been decreasing for decades because of climate change, drying out the lush landscape and making it increasingly susceptible to wildfire damage. pic.twitter.com/Q4QHk5uJy0

