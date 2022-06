À Marseille, des militants en canoë bloquent des paquebots de croisière

En bref — Pollutions

Le mardi 14 juin, à partir de 7 h 10 du matin, des militants du collectif Stop croisières ont bloqué l’accès au port de Marseille à deux des plus gros paquebots au monde : le Wonder Of The Seas, qui transportait 6 200 passagers, et le MSC Orchestra. Les écologistes se sont servis de douze canoës pour empêcher l’accès au terminal.

Dans un fil Twitter, les activistes (une cinquantaine de personnes était mobilisée) ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient plus accepter ces bateaux de croisière, qu’ils qualifient de « loisirs mortifères » : « Les croisières détruisent notre santé : le fioul lourd utilisé pour faire tourner les moteurs, sur l’eau comme à quai, rejette des polluants causant cancers, maladies, asthme, allergies et est responsable de la mort prématurée de 50 000 à 60 000 personnes par an en Europe », avancent-ils. Ils évoquent également le rejet des eaux usées qui provoque « la mort des écosystèmes marins », l’énergie « folle » consommée « par ces villes flottantes », ou encore « des attractions invitant au divertissement consumériste », telles que les toboggans géants, les terrains de sports, les laser-game, les simulateurs de surf, les patinoires...

Les activistes pressent la région, le département, la métropole et la Ville de Marseille à « ne plus recevoir de bateau de croisières » et demandent un « débat démocratique sur la question des croisières et du trafic maritime ». Ils ont bloqué les paquebots pendant 2 h 30.

L’action est à présent terminée 🚣

👏 Un grand bravo aux 50 activistes qui ont organisé cette action et ont empêché l’arrivée du #WonderOfTheSeas @RoyalCaribbean et du #MSCOrchestra @MSCCroisieres dans le port de #Marseille pendant 2h30 !

Ensemble, continuons la lutte ✊ pic.twitter.com/vG3iMyWI6s — Stop Croisières (@SCroisieres) June 14, 2022

