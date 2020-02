À Montreuil, la ville veut céder des hectares de nature à Bouygues

À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, les Murs à pêches, ce sont 35 hectares de nature en ville à moins de trois kilomètres de Paris. Site historique, on y a cultivé pendant des siècles des fruits sur les murs, surtout des pêches, au point que la ville a longtemps été un labyrinthe de jardins... Ceci jusqu’à l’arrivée du chemin de fer et de fruits venus du sud de la France. Cet écrin de nature est menacé par la prédation des promoteurs et des politiques locaux.

Jardinage, activités pédagogiques, spectacles, préservation, expositions et même parfois des fêtes : ce bouillonnement d’activités, animé par la Fédération qui réunit quinze associations, est une chance incroyable pour la population de cette banlieue de l’Est si urbanisée et polluée. Chaque jour, nous voyons de nouvelles personnes tomber amoureuses du site et venir nous aider — vous aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes du coin).

Une production montreuilloise de chrysanthèmes.

Pourtant à Montreuil, ville qu’on présente comme acquise à la gauche et à l’écologie, nos politiques ignorent l’importance d’avoir ce poumon vert en son cœur. En 2015, nous avons découvert que la mairie communiste portait un projet de bétonnage : le projet EIF, issu de l’appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris.

La ville entend céder la propriété de parcelles publiques au promoteur privé qui remporterait le marché

L’idée peut paraître séduisante : rénover une vieille usine polluée [l’acronyme Espaces imaginaires fertiles fait référence à l’ancienne usine de peausserie EIF] pour y développer un pôle d’activité d’économie sociale et solidaire, avec un hôtel, un restaurant, des jardins ouverts à tous.

Problème ? La ville s’est accordée avec l’État et la Région pour céder la propriété de parcelles publiques au promoteur privé qui remporterait le marché. Pire, le promoteur retenu a été Bouygues, qui se dit « contraint » de construire 83 logements dans les Murs à pêches pour « équilibrer » le budget de l’opération. Et comme si ce n’était pas suffisant, les élus nous expliquent qu’il s’agit là d’un projet-pilote qu’ils souhaitent reconduire. Faute d’argent, vendre semble être devenu le seul moyen de « sauver les Murs à pêches ».

Mais les Murs à pêches font face à bien d’autres difficultés. Pollution des sols, grignotage systématique du site naturel, construction prochaine d’un garage à tramway (pour une ligne qui devait relier Bobigny à Fontenay-sous-Bois, et qui finalement — faute de budget — s’arrêtera dans les Murs à pêches)... Il n’est pas simple de résister aux attaques des bétonneurs et de rester un espace naturel aux portes de Paris.

Dès 2018, nous nous sommes mobilisé.es, une pétition a été lancée contre le projet EIF et a obtenu 8.000 signatures et en juin, plusieurs milliers de personnes ont manifesté devant la mairie. Nous attendons toujours une réponse du maire de Montreuil.

Lors de la flashmob organisée en défense des Murs à pêches.

Certes, la Préfecture a repris nos arguments et a contraint le promoteur et la ville à réaliser une étude d’impact environnemental du projet, mais depuis, le projet EIF a disparu de tous les radars. Sur le site des projets Inventons la métropole du Grand Paris, vous ne le trouverez ni dans les projets en cours, ni dans les projets abandonnés, il a été mis sous le tapis.

Pour mettre le sujet des Murs à Pêches, bien commun de la ville, au cœur des élections municipales, nous avons mobilisé le 1er février plus de 200 personnes à une flashmob contre le projet EIF, grâce au soutien de SuperLocal et Extinction Rebellion Montreuil.

Que penser du vote, trois jours plus tard, par la communauté de commune Est-ensemble, du modificatif du [PLUI|plan local d’urbanisme intercommunal] validant le passage des deux hectares concernés par le projet EIF de zone naturelle à zone urbanisable ? À un mois des municipales, cette décision a été votée au mépris des citoyens qui attendent des candidat.es un minimum de démocratie !

Il existe des alternatives au bétonnage systématique de nos espaces naturels

Nous attendons désormais que les candidat.es se prononcent sur notre Pacte ! Cinq propositions qui nous paraissent essentielles pour défendre l’avenir des Murs à pêches.

Nous les avons adressées à l’ensemble des candidat.es aux élections municipales. Certain.es nous ont déjà répondu, nous les en remercions. Dans l’attente des derniers retours, nous invitons d’ores et déjà les candidat.es à venir débattre et présenter leur programme pour les Murs à pêches lors d’une réunion publique, le 7 mars prochain à 17 h, à la salle AERI.

À l’approche des municipales, mais aussi après ces élections, nous vous invitons à vous mobiliser contre les « grands projets inutiles » près de chez vous, car, oui, il existe des alternatives au bétonnage systématique de nos espaces naturels. Dans notre cas, il s’agirait d’un véritable travail de coconstruction, avec les associations de l’usine et les acteurs et actrices du site, d’un autre projet, respectueux du paysage et du caractère public du site et visant la transition écologique.

Nous en sommes convaincus, la privatisation de la ville et de ses espaces naturels ne peut constituer une réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous paraît désormais essentiel d’associer les usager.es et les citoyen.nes concerné.es à ces prises de décisions d’aménagement de nos villes. Plein d’espoir, mais surtout très déterminé.es, nous savons que les Murs à pêches peuvent constituer un modèle pour que demain la nature trouve sa place et se développe dans nos villes.

Pour faire exister et préserver les biens communs de nos territoires, rejoignez ou créez un groupe SuperLocal chez vous. Solidairement !