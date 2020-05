À Paris, des militants écologistes élargissent les trottoirs devant une école

Mardi 19 mai, 25 activistes d’Alternatiba Paris et de l’association Respire ont peint la chaussée et ont limité la circulation automobile aux abords de l’école Pierre-Foncin, dans le 20e arrondissement de Paris. Par cette action, ils demandent « la piétonnisation des abords des écoles afin de permettre aux parents de respecter les distances de sécurité lorsqu’ils déposent ou passent chercher leurs enfants » et rappellent « l’urgence de piétonniser ces espaces de manière pérenne pour protéger les enfants de la pollution de l’air émise par les voitures ».

🔴 En direct : on a piétonnisé l'école Pierre Foncin dans le 20e arrondissement pour interpeller sur l'urgence de réduire la circulation aux abords des écoles et permettre aux piétons de se déplacer en toute sécurité #distanciationsociale #airpollution #LaRueEstANous pic.twitter.com/4ARXtDmCnh — La Rue Est À Nous ! Paris (@LaRueEstANous75) May 19, 2020

« Piétonniser les abords des écoles, c’est facile, pas cher et surtout indispensable pour lutter contre le Covid et pour protéger les familles. Il faut pouvoir amener ses enfants à l’école en toute sécurité ! » dit Olivier Blond de l’association Respire.

« Paris doit résolument se tourner vers un meilleur partage de l’espace public, non seulement pour permettre aux piétons et cyclistes d’aborder leurs déplacements avec plus de sérénité, mais aussi pour permettre une réduction des déplacements en voiture “de commodité” et ainsi baisser durablement la pollution de l’air liée au trafic routier », explique Marie Cohuet d’Alternatiba Paris. Les activistes des deux organisations espèrent que le déconfinement ne sera pas un retour à la normale pour les transports dans la capitale.

Cette action s’inscrit dans la campagne La Rue est à nous, lancée en septembre 2019 par Alternatiba Paris et avec le soutien de 12 autres organisations engagées sur les questions climatiques et de mobilité, qui a pour objectif d’interpeller les pouvoir publics sur l’espace accordé aux voitures au détriment des mobilités douces.

Source : Alternatiba Paris