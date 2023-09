À Paris, une statue gonflable contre l’impunité des multinationales

Une statue gonflable de plus de 10 mètres, représentant la justice poignardée dans le dos, a été installée devant le ministère de l’Économie, à Bercy, le 11 septembre. L’action a été menée à 14 heures par Les Amis de la Terre, ActionAid, CCFD-Terre Solidaire, Notre affaire à tous et Oxfam. Le but : dénoncer les agissements du gouvernement français, accusé de vouloir « vider de son sens » le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance.

À travers cette action, les associations et syndicats tentent de sauver l’ambition de cette directive, qui vise à mettre un terme à l’impunité des multinationales européennes en leur imposant une obligation de vigilance générale. Du point de vue climatique, cette loi permettrait notamment d’attaquer les compagnies pétrolières qui continuent de prévoir de nouveaux projets fossiles, et contreviennent ainsi à l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique mondial sous la barre de 1,5 °C.

Alors que les négociations en trilogue — entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement — ont commencé cet été, la France fait pression pour affaiblir différents aspects du texte : elle a notamment poussé le Conseil à adopter une exclusion de facto du secteur financier, comme l’a démontré une enquête de l’Observatoire des multinationales, ce qui empêcherait d’autres pays de tenir légalement responsables des banques comme BNP Paribas, qui financent l’expansion des énergies fossiles.

La France demande également de rejeter les améliorations apportées au texte par le Parlement européen en termes de « renforcement des obligations climatiques et de la responsabilité juridique à y associer », déplorent les associations dans un communiqué.

La présidence espagnole du Conseil de l’UE sera chargée, dans les prochaines semaines, de demander aux États membres ce qu’ils sont prêts à concéder au Parlement, mais aussi leurs lignes rouges. Paris est la première étape d’un tour d’Europe qu’effectuera la statue gonglable dans le cadre de la campagne européenne « Justice is everybody’s business ».

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre