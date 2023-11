À l’aéroport de Caen, des militants écologistes revendiquent une alerte à la bombe

Selon Ouest-France Caen, l’aéroport de Caen-Carpiquet, dans le Calvados, a été évacué le 17 novembre, au matin, en raison d’une alerte à la bombe. La préfecture du Calvados, qui a communiqué sur X (ex-Twitter), a indiqué qu’« une opération de levée de doute est en cours, une équipe de déminage est sur place ».

L’alerte est venue d’un document envoyé dans la nuit du 16 novembre à la rédaction de France 3 Normandie, signé de « militants écologistes français ». Dans la lettre, une menace concernant l’aéroport de Caen-Carpiquet : « Des explosifs ont été déposés autour du tarmac et seront déclenchés à 12 heures. Nous vous laissons le soin de prévenir les forces de l’ordre et la direction de l’aéroport pour que les dégâts ne soient que matériels. »

Le document précise aussi les motivations de ses auteurs : « L’objectif est de dénoncer l’absurdité environnementale de poursuivre la croissance dans le domaine aéronautique. [...] Au lieu de diminuer les trajets dans les airs, les autorités préfèrent agrandir les aéroports, comme à Carpiquet, pour poursuivre leur recherche du profit et le privilège d’une minorité au détriment de la majorité. » La communauté urbaine de Caen-la-Mer prévoit, en effet, la construction d’une nouvelle aérogare dont l’ouverture est prévue pour 2027. La piste actuelle doit être mise aux normes en mars 2024.

Pour le moment, tous les vols jusqu’à 12 h 30 ont été reportés ou retardés. Une salle de la commune, située à côté de la mairie de Carpiquet, a été ouverte afin d’accueillir les passagers.

Depuis plusieurs semaines, les fausses alertes à la bombe ou à l’attentat se multiplient en France, amenant à l’évacuation de nombreux lieux touristiques, d’écoles et d’aéroports ciblés par ces menaces, souvent envoyées par mail.

