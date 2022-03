Agressé au salon de l’agriculture, le porte-parole de la Confédération paysanne Nicolas Girod porte plainte

En bref — Luttes

En une semaine passée au Salon de l’agriculture, le porte-parole de la Confédération paysanne Nicolas Girod a été agressé à deux reprises. Joint au téléphone par Reporterre, le paysan indique avoir déposé plainte vendredi 4 mars.

Il précise avoir d’abord été giflé, dimanche 27 février, après que deux personnes aient « balancé par terre les petits papiers que nous distribuions sur le stand de la Confédération paysanne ». « Ces deux personnes ont cherché à m’humilier et elles m’ont dit que c’était à cause de notre action sur les méga-bassines dans le marais poitevin, et que je n’avais rien à faire là-bas », dit-il.

Le samedi 6 novembre, en effet, la Confédération paysanne avait coorganisé une journée d’action contre des projets de retenues d’eau géantes destinées à un petit nombre d’agriculteurs intensifs. Suite à cette action, Nicolas Girod a été entendu par les gendarmes, mi-février, car il est soupçonné d’avoir démonté une pompe permettant de remplir une retenue d’eau.

Le porte-parole de la Confédération paysanne, ainsi qu’au moins une autre salariée du syndicat, a ensuite de nouveau été victime, jeudi 3 mars, d’intimidations et d’insultes de la part d’élus de la Coordination rurale (CR) du Lot-et-Garonne. La police s’est interposée. « Notre défense du partage de l’eau et notre mobilisation contre son accaparement par les méga-bassines, ni aucune autre divergence politique ne peuvent légitimer cette scandaleuse agression et ces insultes », dit Nicolas Girod, qui attend « une condamnation de ces agissements ou à minima un soutien des responsables agricoles nationaux et des ministres ».

