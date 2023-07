Tribune — Culture et idées

Présentation de la revue par son éditeur :

« Qui aurait pu prédire la crise climatique ? », se demandait Emmanuel Macron, le 31 décembre dernier. Depuis sa création il y a dix ans, La Revue dessinée n’a eu de cesse de proposer, dans chacun de ses quarante numéros, de riches enquêtes en bande dessinée sur les crises climatique et écologique. L’une d’elles est même devenue un album best-seller : Algues vertes, l’histoire interdite.

Vertige, dix ans d’enquêtes sur la crise écologique et climatique rassemble pour la première fois dans un seul et même album les plus emblématiques. Le réchauffement climatique, ses conséquences en cascade ; l’agro-industrie et son héritage parfois empoisonné ; la biodiversité menacée, entre compensations aux allures de greenwashing et sauvetage à la carte des espèces ; les limites de la planète ; les débats autour de la notion d’effondrement… Vertige décrypte la fabrique du déni, pose la question de la viabilité de nos économies, met en lumière les inégalités face à ces crises et nous donne matière à penser pour dépasser le constat et imaginer le monde d’après.

L’album Vertige est disponible sur leur campagne Ulule.

